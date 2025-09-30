“Reunión en Casa Blanca. Fin”: Milei confirmó un encuentro cara a cara con Trump

Una confirmación con un tuit

“REUNIÓN EN CASA BLANCA. Fin.” Con esas cuatro palabras, el Presidente Javier Milei sacudió el tablero político y dejó sin margen a la especulación. Lo que muchos consideraban improbable, se concretará: el 14 de octubre Milei estará cara a cara con Donald Trump en Washington.

El simbolismo del encuentro

La foto Milei-Trump promete convertirse en un símbolo cargado de impacto. No se trata solo de una reunión oficial: es un gesto que muestra sintonía política, respaldo internacional y una jugada de alto voltaje que sus detractores ya critican con fuerza.

Desde la Cancillería argentina remarcaron que se trata de una oportunidad histórica para “fortalecer la asociación estratégica” entre ambos países, con la libertad y la democracia como ejes del vínculo.

Grieta al rojo vivo

La noticia no tardó en abrir un nuevo frente en la grieta argentina. Para unos, el encuentro representa un espaldarazo internacional y una muestra de liderazgo. Para otros, es un alineamiento polémico con uno de los políticos más disruptivos y discutidos de los Estados Unidos.

Lo cierto es que el impacto está garantizado: el nombre de Milei junto al de Trump ocupa titulares en todo el continente.

Un viaje que busca marcar agenda

La visita oficial a Washington incluye además el alojamiento de Milei en Blair House, la residencia destinada a los jefes de Estado. Un gesto protocolar que refuerza el carácter de la visita y la importancia que la Casa Blanca le da al encuentro.

La apuesta Milei

El Presidente vuelve a mostrarse fiel a su estilo: directo, disruptivo y con jugadas que generan adhesión y repudio por igual. Esta vez, con el respaldo explícito de Trump, Milei suma una carta fuerte en el plano internacional que seguramente hará ruido en la política local.