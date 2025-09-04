Milei viajó a EE.UU. para mostrarse ante inversores en la previa electoral

El presidente, Javier Milei, arribó este jueves a Los Ángeles junto al ministro de Economía, Luis Caputo, para cumplir con una agenda centrada en encuentros con empresarios e inversores internacionales. La visita se da en la recta final hacia las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires y en medio de un escenario económico marcado por el alza del riesgo país y la presión sobre el dólar.

La principal actividad del mandatario será su participación en el Instituto Milken, donde disertará frente a medio centenar de referentes del mundo financiero, convocados por el influyente empresario Michael Milken, con llegada directa a la Casa Blanca. En ese foro, Milei buscará ratificar que el programa de ajuste y reformas estructurales seguirá en pie sin modificaciones.

La delegación presidencial fue más reducida que en otras giras: esta vez no lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ni el canciller Gerardo Werthein, quienes permanecieron en Buenos Aires. En el aeropuerto de Los Ángeles lo recibió el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Antes de su exposición económica, Milei compartirá un almuerzo con la astronauta argentina Noel del Castro, candidata a participar de un vuelo espacial privado con apoyo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). De concretarse, sería la primera experiencia de este tipo para el país.

En la agenda presidencial figuran además reuniones con Ryan McInerney, CEO de Visa y exejecutivo de JP Morgan, y con Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, una de las compañías con mayor presencia en Vaca Muerta. La petrolera estadounidense es considerada clave para el desarrollo energético argentino y Nelson tiene influencia directa en la asignación de inversiones globales.

El mandatario tenía previsto viajar luego a Las Vegas para mantener encuentros con empresarios turísticos y asistir a un espectáculo de la comediante Fátima Florez, pero decidió cancelar esa escala por recomendación de sus asesores, que consideraron inoportuno el evento en la antesala de los comicios.

Antes de regresar a Buenos Aires, Milei se encontrará con el emprendedor argentino Andy Kleinman, CEO de Delphi Interactive, cuya compañía acaba de anunciar el lanzamiento del nuevo videojuego de James Bond previsto para 2026.

El presidente pasará la noche en Los Ángeles y emprenderá el regreso al país en la madrugada del sábado, con el objetivo de aterrizar a tiempo para acompañar a La Libertad Avanza en la decisiva contienda electoral bonaerense.