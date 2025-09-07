Con un fuerte operativo de seguridad, votó Karina Milei

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se acercó este mediodía al Instituto Pedro Coveda en Vicente López para emitir su voto en las elecciones legislativas provinciales. Allí resaltó la importancia de la jornada y subrayó que la participación ciudadana es clave: “Es importante, la gente tiene que venir a votar”.

Las declaraciones, breves, se realizaron mientras la funcionaria esperaba para ingresar al cuarto oscuro y sufragar en la mesa asignada. Posteriormente, evitó extenderse ante los medios y se retiró del lugar.

Su salida estuvo marcada por la presencia de militantes de La Libertad Avanza, que la acompañaron por la Avenida del Libertador coreando “olé, olé, olé, olé, Jefe, Jefe”.

Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, ejerció su derecho al voto en el distrito del norte del Gran Buenos Aires, cumpliendo con la tradición de participación que impulsa su espacio político en estas elecciones.