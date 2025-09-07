Axel Kicillof votó en La Plata: “Es una elección muy importante”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó esta mañana de las elecciones legislativas y emitió su voto en la Escuela Superior de Formación en Salud de la ciudad de La Plata. Tras cumplir con el acto electoral, subrayó la importancia de la jornada y señaló que “todos le están dando gran relevancia” porque los resultados “tienen efectos de todo tipo”.

Kicillof explicó que durante las primeras horas se registraron “algunas demoras, como siempre”, aunque aclaró que los inconvenientes fueron resueltos y que en general el proceso se desarrolla con normalidad: “Votar es un acto democrático y de paz. Hablé con varios intendentes y se está votando bien en todo el territorio”, destacó.

En su rol como mandatario provincial, afirmó que le corresponde garantizar el desarrollo del comicio y buscó relativizar la idea de que se trata de una instancia decisiva en términos partidarios: “No es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia”, sostuvo.

Consultado sobre cómo evaluará los resultados una vez conocidos los números oficiales, el gobernador señaló que el análisis se centrará en el desempeño de “cada fuerza”, sin dar mayores precisiones sobre las expectativas del oficialismo.