Feroz ataque de la esposa de Kicillof a Milei en plena elección

En plena jornada electoral y mientras cerraban las urnas en la provincia, Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador Axel Kicillof, lanzó un durísimo y personal ataque contra el presidente Javier Milei, asegurando que el mandatario "odia" a su marido porque "es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede".

El mensaje, publicado en sus redes sociales, escaló en el tono y apuntó directamente a la vida personal y familiar del Presidente, incluyendo una referencia explícita a sus perros clonados. Según supo Noticias Argentinas, el posteo de Quereilhac fue una respuesta directa a las críticas del oficialismo durante la campaña provincial, generando fuerte repercusión en el cierre del comicio.

Quereilhac enumeró las razones por las que, según ella, Milei "odia" a Kicillof, asegurando que el gobernador tiene cosas que el Presidente no: "Un académico en serio", "Una esposa en serio", "Mascotas vivas y existentes", "Hijos", "Gente que lo quiere en serio".

El ataque de la esposa del gobernador se viralizó rápidamente mientras los búnkers de La Libertad Avanza y Fuerza Patria comienzan el conteo de votos de un test electoral clave, a la espera de los primeros resultados oficiales a las 21:00.