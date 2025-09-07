Triunfo peronista: “Hoy la provincia le pone un freno a Milei”

La elección legislativa en la provincia de Buenos Aires dejó esta noche un claro mensaje: Fuerza Patria se impuso sobre La Libertad Avanza en seis de las ocho secciones y en 99 de los 135 municipios, según confirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

“Me voy a festejar a La Plata”, expresó Bianco en la conferencia de prensa desde el Centro de Cómputos de Monte Grande, al tiempo que celebró la transparencia y normalidad del comicio: “No hubo incidentes, ni denuncias, y mediante el sistema de votación en boleta de papel que todos conocen, hubo eficacia y transparencia”. Según datos provisorios, Fuerza Patria le sacaba más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, mientras que luego seguían Somos Buenos Aires y el Frente de Izquierda de los Trabajadores.

Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Alak, destacó que el triunfo refleja “la voluntad popular de un pueblo que quiere obras que transforman, en un marco de transparencia, orden y solidaridad social”. A través de sus redes sociales, Alak celebró la convivencia democrática de todas las fuerzas políticas y convocó a “participar de un gran esfuerzo colectivo para realizar la inmensa tarea de reconstrucción que necesita la ciudad”.

El ministro de Infraestructura y candidato a senador provincial por Fuerza Patria, Gabriel Katopodis, puso el foco en la dimensión política del resultado: “Hoy la provincia le pone un freno a Milei. Ese proyecto se termina porque buena parte de los bonaerenses le han dicho que no a ese modelo”, afirmó desde el búnker de Fuerza Patria, interpretando la elección como un mensaje contundente contra la propuesta del presidente.

Con más del 82% de los votos escrutados y una participación de más del 63%, el escrutinio provisorio sigue en curso y los resultados definitivos se conocerán el próximo sábado 13 de septiembre. Por el momento, el oficialismo celebra una jornada que, según sus referentes, combina transparencia electoral, respaldo ciudadano y una clara señal política hacia los proyectos presidenciales de la oposición.