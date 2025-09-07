El Gobierno ajusta su discurso a la espera del resultado bonaerense

El Gobierno nacional ya tiene listo un doble libreto para esta noche, cuando se conozcan los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. En la Casa Rosada trabajan a contrarreloj para definir qué tono adoptar y quiénes serán los encargados de hablarle a la militancia y a los medios.

El plan contempla dos escenarios. Si el kirchnerismo logra una diferencia amplia sobre La Libertad Avanza (LLA), el oficialismo recurrirá a la llamada “campaña del miedo”, con el objetivo de seducir a los votantes de centro de cara a las generales del 26 de octubre. En cambio, si la distancia es ajustada o si los libertarios superan a Fuerza Patria, la apuesta será exhibir “el envión” y reforzar la polarización con el gobernador Axel Kicillof.

En la primera fila de oradores figuran Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Sebastián Pareja, referente de LLA en Buenos Aires. No está descartada la participación de algunos candidatos, aunque todavía no se definió cuáles. La gran incógnita sigue siendo la presencia de Javier Milei: su decisión dependerá de cómo se muevan los números.

Los ministros recibieron invitación para trasladarse a La Plata, donde funcionará el búnker libertario, aunque no se espera un desembarco completo del gabinete ni una llegada en bloque como ocurrió en actos anteriores. Cada funcionario se acercaría por separado.

El clima en el armado no está exento de tensiones. En el salón Vonharv coincidirán “Las Fuerzas del Cielo”, el grupo que lidera Santiago Caputo, con los equipos de Pareja, con quienes hubo chispazos en el cierre de listas. También quedó en el aire la relación con el militante Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”, tras sus críticas al senador Luis Juez por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Desde su entorno aseguran que actualmente se encuentra fuera del país.