Lunes 08 de Septiembre, Neuquén, Argentina
El peronismo tendrá el control del Congreso tras la paliza histórica en Buenos Aires: la lista de los que entraron

Con una victoria aplastante, Fuerza Patria se quedó con 39 diputados y 24 senadores. La Libertad Avanza y el PRO quedaron muy lejos y la UCR sufrió un derrumbe histórico.

Por Redacción

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 11:04
El triunfo que sacudió al Congreso

El peronismo arrasó en las elecciones bonaerenses y dejó al oficialismo contra las cuerdas. La llamada “aplanadora electoral” le dio a Fuerza Patria un control casi absoluto: 39 diputados y 24 senadores, con lo cual mantendrá la primera minoría en Diputados y tendrá quórum propio en el Senado.

Mientras tanto, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO quedó muy lejos de la pelea, logrando apenas 31 diputados y 16 senadores. La UCR sufrió un desplome histórico y la izquierda apenas pudo sostener lo que tenía.

Cámara de Diputados: quiénes entran

El bloque peronista sumó nombres pesados y referentes territoriales, mientras que la oposición se aferró a lo poco que rescató. Así quedará la Cámara baja:

Fuerza Patria (39 diputados)

  • Diego Nanni

  • Evelyn Yanz

  • Carlos Puglelli

  • Cintia Romero

  • Verónica Magario

  • Facundo Tignanelli

  • Mayra Mendoza

  • Mariano Cascallares

  • Ayelén Rasquetti

  • Luis Vivona

  • María Eva Limone

  • José Galván

  • Romina Barreiro

  • Roberto Vázquez

  • Alejandro Dichiara (reelección)

  • Maite Alvado

  • Esteban Acerbo

  • Sofía Vannelli

La Libertad Avanza – PRO (31 diputados)

  • Natalia Blanco

  • Pablo Morillo

  • Analia Corvino

  • Alejandro Rabinovich

  • Maximiliano Bondarenko

  • María Stololano

  • Luis Ontiveros

  • Florencia Retamoso

  • Nahuel Sotelo

  • Leticia Bontempo

  • Oscar Liberman

  • Carla Pannelli

  • Héctor Gay

  • Mariela Vitale

  • Gustavo Coria

  • Francisco Adorni

  • Julieta Quintero

  • Juan Osaba

Hechos (3 diputados)

  • Manuel Passaglia

  • Paula Bustos

  • Ignacio Mateucci

Frente de Izquierda (2 diputados)

  • Nicolás del Caño

  • Mónica Scholotthauer

SOMOS (2 diputados)

  • Andrés Leo

  • Priscila Minnaard

Senado bonaerense: el peronismo con la llave del poder

En la Cámara alta la paliza fue aún más clara: el peronismo consiguió el quórum propio que lo deja en posición de imponer agenda.

Fuerza Patria (24 senadores)

  • Gabriel Katopodis

  • Malena Galmarini

  • Mario Ishii

  • Mónica Macha

  • Fernando Coronel

  • Diego Videla

  • Valeria Arata

  • Germán Lago

  • Fernanda Raverta

  • Jorge Paredi

  • María Inés Laurini

  • Marcos Pisano

  • Evelyn Díaz

La Libertad Avanza – PRO (16 senadores)

  • Diego Valenzuela

  • María Luz Bambaci

  • Luciano Olivera

  • Gonzalo Cabezas

  • Analía Balaudo

  • Guillermo Montenegro

  • Cecilia Martínez

  • Matías de Urraza

SOMOS (3 senadores)

  • Pablo Petrecca

  • Natalia Quintana

El dato que duele a la oposición

La UCR se desplomó, quedó relegada y sin poder real. La izquierda solo retuvo dos bancas y los bloques chicos se convirtieron en actores testimoniales.

El resultado es claro: el peronismo no solo ganó, sino que barrió a la oposición y reordenó el tablero político de la provincia que define el pulso del país.

