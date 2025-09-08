El peronismo tendrá el control del Congreso tras la paliza histórica en Buenos Aires: la lista de los que entraron

El triunfo que sacudió al Congreso

El peronismo arrasó en las elecciones bonaerenses y dejó al oficialismo contra las cuerdas. La llamada “aplanadora electoral” le dio a Fuerza Patria un control casi absoluto: 39 diputados y 24 senadores, con lo cual mantendrá la primera minoría en Diputados y tendrá quórum propio en el Senado.

Mientras tanto, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO quedó muy lejos de la pelea, logrando apenas 31 diputados y 16 senadores. La UCR sufrió un desplome histórico y la izquierda apenas pudo sostener lo que tenía.

Cámara de Diputados: quiénes entran

El bloque peronista sumó nombres pesados y referentes territoriales, mientras que la oposición se aferró a lo poco que rescató. Así quedará la Cámara baja:

Fuerza Patria (39 diputados)

Diego Nanni

Evelyn Yanz

Carlos Puglelli

Cintia Romero

Verónica Magario

Facundo Tignanelli

Mayra Mendoza

Mariano Cascallares

Ayelén Rasquetti

Luis Vivona

María Eva Limone

José Galván

Romina Barreiro

Roberto Vázquez

Alejandro Dichiara (reelección)

Maite Alvado

Esteban Acerbo

Sofía Vannelli

La Libertad Avanza – PRO (31 diputados)

Natalia Blanco

Pablo Morillo

Analia Corvino

Alejandro Rabinovich

Maximiliano Bondarenko

María Stololano

Luis Ontiveros

Florencia Retamoso

Nahuel Sotelo

Leticia Bontempo

Oscar Liberman

Carla Pannelli

Héctor Gay

Mariela Vitale

Gustavo Coria

Francisco Adorni

Julieta Quintero

Juan Osaba

Hechos (3 diputados)

Manuel Passaglia

Paula Bustos

Ignacio Mateucci

Frente de Izquierda (2 diputados)

Nicolás del Caño

Mónica Scholotthauer

SOMOS (2 diputados)

Andrés Leo

Priscila Minnaard

Senado bonaerense: el peronismo con la llave del poder

En la Cámara alta la paliza fue aún más clara: el peronismo consiguió el quórum propio que lo deja en posición de imponer agenda.

Fuerza Patria (24 senadores)

Gabriel Katopodis

Malena Galmarini

Mario Ishii

Mónica Macha

Fernando Coronel

Diego Videla

Valeria Arata

Germán Lago

Fernanda Raverta

Jorge Paredi

María Inés Laurini

Marcos Pisano

Evelyn Díaz

La Libertad Avanza – PRO (16 senadores)

Diego Valenzuela

María Luz Bambaci

Luciano Olivera

Gonzalo Cabezas

Analía Balaudo

Guillermo Montenegro

Cecilia Martínez

Matías de Urraza

SOMOS (3 senadores)

Pablo Petrecca

Natalia Quintana

El dato que duele a la oposición

La UCR se desplomó, quedó relegada y sin poder real. La izquierda solo retuvo dos bancas y los bloques chicos se convirtieron en actores testimoniales.

El resultado es claro: el peronismo no solo ganó, sino que barrió a la oposición y reordenó el tablero político de la provincia que define el pulso del país.