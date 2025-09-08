El peronismo tendrá el control del Congreso tras la paliza histórica en Buenos Aires: la lista de los que entraron

El triunfo que sacudió al Congreso
El peronismo arrasó en las elecciones bonaerenses y dejó al oficialismo contra las cuerdas. La llamada “aplanadora electoral” le dio a Fuerza Patria un control casi absoluto: 39 diputados y 24 senadores, con lo cual mantendrá la primera minoría en Diputados y tendrá quórum propio en el Senado.
Mientras tanto, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO quedó muy lejos de la pelea, logrando apenas 31 diputados y 16 senadores. La UCR sufrió un desplome histórico y la izquierda apenas pudo sostener lo que tenía.
Cámara de Diputados: quiénes entran
El bloque peronista sumó nombres pesados y referentes territoriales, mientras que la oposición se aferró a lo poco que rescató. Así quedará la Cámara baja:
Fuerza Patria (39 diputados)
Diego Nanni
Evelyn Yanz
Carlos Puglelli
Cintia Romero
Verónica Magario
Facundo Tignanelli
Mayra Mendoza
Mariano Cascallares
Ayelén Rasquetti
Luis Vivona
María Eva Limone
José Galván
Romina Barreiro
Roberto Vázquez
Alejandro Dichiara (reelección)
Maite Alvado
Esteban Acerbo
Sofía Vannelli
La Libertad Avanza – PRO (31 diputados)
Natalia Blanco
Pablo Morillo
Analia Corvino
Alejandro Rabinovich
Maximiliano Bondarenko
María Stololano
Luis Ontiveros
Florencia Retamoso
Nahuel Sotelo
Leticia Bontempo
Oscar Liberman
Carla Pannelli
Héctor Gay
Mariela Vitale
Gustavo Coria
Francisco Adorni
Julieta Quintero
Juan Osaba
Hechos (3 diputados)
Manuel Passaglia
Paula Bustos
Ignacio Mateucci
Frente de Izquierda (2 diputados)
Nicolás del Caño
Mónica Scholotthauer
SOMOS (2 diputados)
Andrés Leo
Priscila Minnaard
Senado bonaerense: el peronismo con la llave del poder
En la Cámara alta la paliza fue aún más clara: el peronismo consiguió el quórum propio que lo deja en posición de imponer agenda.
Fuerza Patria (24 senadores)
Gabriel Katopodis
Malena Galmarini
Mario Ishii
Mónica Macha
Fernando Coronel
Diego Videla
Valeria Arata
Germán Lago
Fernanda Raverta
Jorge Paredi
María Inés Laurini
Marcos Pisano
Evelyn Díaz
La Libertad Avanza – PRO (16 senadores)
Diego Valenzuela
María Luz Bambaci
Luciano Olivera
Gonzalo Cabezas
Analía Balaudo
Guillermo Montenegro
Cecilia Martínez
Matías de Urraza
SOMOS (3 senadores)
Pablo Petrecca
Natalia Quintana
El dato que duele a la oposición
La UCR se desplomó, quedó relegada y sin poder real. La izquierda solo retuvo dos bancas y los bloques chicos se convirtieron en actores testimoniales.
El resultado es claro: el peronismo no solo ganó, sino que barrió a la oposición y reordenó el tablero político de la provincia que define el pulso del país.