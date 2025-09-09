Pasaportes argentinos: cómo detectar fallas y qué hacer para reemplazarlos

La detección reciente de defectos en la tinta de seguridad de miles de pasaportes argentinos generó preocupación entre quienes planean viajar. Según datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), más de 200.000 documentos emitidos en los últimos años están bajo revisión, aunque se estima que entre 5.000 y 6.000 podrían presentar realmente problemas.

El primer alerta llegó desde el Consulado argentino en San Pablo, que el 22 de agosto envió un correo a residentes en esa ciudad informando sobre la posible incidencia. El problema está vinculado a una tinta negra de seguridad suministrada por un proveedor alemán, utilizada en la impresión de pasaportes desde hace 12 años. Las partidas defectuosas ya fueron retiradas, pero los documentos emitidos recientemente, especialmente en consulados del exterior, podrían estar comprometidos. Los pasaportes impresos en Argentina también requieren revisión, aunque con menor riesgo.

Cómo identificar si tu pasaporte podría estar afectado

El primer paso es revisar si el número del pasaporte pertenece a los rangos de la serie AAL señalados por las autoridades:

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

Si el número coincide, se recomienda gestionar una revisión, incluso si no se observan fallas visibles. Aunque la anomalía principal es invisible, otros posibles indicios incluyen desgaste irregular, tinta borrosa, manchas o páginas mal alineadas. También conviene verificar que el sello holográfico y la foto del titular estén completos y sin alteraciones, aunque estos elementos no permiten detectar el defecto de tinta.

Qué hacer en caso de detectar un problema

Quienes tengan un pasaporte dentro de la serie afectada deben acudir al RENAPER en Argentina o al consulado argentino correspondiente en el exterior. Allí, el personal podrá determinar si el documento presenta la falla y, de ser así, emitirán un pasaporte nuevo sin costo.

Para quienes necesiten viajar de manera urgente, existe la opción de solicitar un pasaporte de emergencia, que permite la salida del país sin inconvenientes. Durante el proceso, se recomienda portar otros documentos de identidad, como DNI o pasaporte de otro país, para evitar contratiempos.

Mientras se realiza la reposición, las autoridades aseguran que los pasaportes defectuosos siguen siendo válidos como documentos legales hasta que se emita la nueva libreta.