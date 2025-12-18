Distintas organizaciones sociales, gremiales y sindicales anticiparon que la movilización convocada para este jueves frente al Congreso de la Nación en rechazo a la reforma laboral será “multitudinaria”, en el marco del debate que se desarrolla en el Senado durante el período de sesiones extraordinarias.

La protesta apunta contra el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, impulsado por el oficialismo, y reunirá a centrales sindicales, sindicatos y colectivos sociales que consideran que la iniciativa representa un retroceso en los derechos de los trabajadores.

La CGT ratificó la marcha luego de una reunión encabezada por su triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, quienes mantuvieron un encuentro con diputados nacionales e intendentes peronistas en la sede del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), tras los incidentes ocurridos días atrás en ese edificio.

También confirmó su participación la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que además anunció un paro nacional. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma laboral y el Presupuesto 2026 “terminarán de aniquilar a las provincias” y llamó a profundizar las protestas en los territorios.

En la misma línea, las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) resolvieron sumarse a la movilización tras una reunión de emergencia. El titular de la CTA-A, Hugo Godoy, afirmó que el proyecto tiene un carácter “regresivo”, mientras que Hugo Yasky, de la CTA-T, señaló que en otros países las reformas laborales buscan mejorar condiciones de trabajo y ampliar derechos, y no “volver al pasado”.

A la convocatoria también adhirió el Sindicato de Trabajadores Viales, que advirtió que la iniciativa oficialista precariza el empleo y debilita la protección laboral, y los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), quienes marcharán en defensa de los derechos laborales y de la salud pública.

La concentración está prevista para las 15 horas en la intersección de Avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, y no solo expresará el rechazo a la reforma laboral, sino también al Presupuesto 2026, por no contemplar leyes vinculadas a pediatría, discapacidad y financiamiento universitario, ya aprobadas por el Congreso.

La jornada promete convertirse en uno de los principales focos de tensión social y política de la semana, en medio del avance del paquete legislativo impulsado por el Gobierno nacional.