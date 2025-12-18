La Justicia federal autorizó a Cristina Fernández de Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al considerar que ese espacio es equiparable al patio de recreación previsto para las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que habilitó a la exmandataria a subir hasta dos horas por día al sector superior del inmueble ubicado en San José 1.111, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece bajo monitoreo electrónico.

Según el fallo, el acceso a la terraza se ajusta a los estándares establecidos por los tratados internacionales en materia de derechos de las personas privadas de la libertad, así como a las condiciones habituales de recreación que rigen para quienes cumplen condenas en cárceles comunes.

Desde el tribunal señalaron que la medida no modifica el régimen de arresto domiciliario vigente, sino que se incorpora como una extensión controlada de las condiciones de detención, con el objetivo de garantizar derechos básicos sin alterar el cumplimiento de la pena.

La autorización será implementada bajo la supervisión del sistema de monitoreo y de los funcionarios judiciales competentes, encargados de controlar la ejecución de la condena impuesta a la expresidenta.

La resolución se conoce en un contexto de fuerte atención pública y política sobre las condiciones de detención de Cristina Kirchner, y marca un nuevo capítulo en el cumplimiento de su arresto domiciliario.