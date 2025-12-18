Wanda Nara arrancó la semana con un fuerte impacto en redes sociales al compartir una serie de fotos de alto voltaje junto a Martín Migueles, su nueva pareja. Las postales, tomadas dentro de una pileta, mostraron a la conductora en una faceta sensual y relajada, apostando a la exposición total de su presente sentimental y marcando un mensaje claro hacia afuera.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y encendieron la conversación digital. En pocas horas, los usuarios comenzaron a analizar cada detalle del collage publicado en Instagram, donde tanto Wanda Nara como Martín Migueles lucían piel perfecta, cuerpos estilizados y un look que muchos interpretaron como excesivamente retocado.

Las críticas apuntaron especialmente al uso de filtros y edición. En X, varios comentarios señalaron que el empresario y personal trainer aparecía con un rostro diferente al habitual, mientras que a ella la compararon con una figura “de porcelana”. Frases irónicas y duras se multiplicaron, alimentando el escándalo digital.

Lejos de quedarse solo en la estética, el foco también se posó en el objetivo detrás de la publicación. Para muchos, Wanda Nara buscó reafirmar su nueva etapa amorosa y dejar en claro que atraviesa un momento de plenitud, sin importarle demasiado el qué dirán ni las reacciones negativas.

En paralelo, el romance sumó respaldos inesperados. Desde su entorno, aseguran que la relación cuenta con aprobación, e incluso Maxi López se refirió públicamente a Martín Migueles, a quien definió como “un tipazo”, destacando su paciencia y su buena predisposición frente a la exposición mediática.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. En las últimas horas apareció en escena María Laura Arredondo, exnovia de Martín Migueles, quien decidió romper el silencio y hablar sobre su pasado vínculo en televisión, generando una nueva alerta alrededor de la conductora.

Si bien aclaró que no lo considera una mala persona, María Laura Arredondo aseguró que sufrió durante la relación y que la pasó mal. Sus declaraciones abrieron interrogantes y sumaron tensión a un vínculo que todavía es reciente y está bajo la lupa pública.

La frase más picante no pasó desapercibida: la ex del personal trainer sostuvo que a él le atraen el poder, el dinero y los lujos, describiendo un perfil ambicioso que rápidamente fue asociado a Wanda Nara. Así, las fotos hot parecieron ser solo el inicio de una historia que promete nuevos capítulos.