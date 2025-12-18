Este miércoles, el Proyecto Huemul del Parque Nacional Lanín vivió un momento trascendental al lograr la captura y traslocación de Newenche, un ejemplar de huemul (hippocamelus bisulcus) que había ingresado a sectores urbanos de la ciudad de San Martín de los Andes. Este hecho marca la presencia de la especie en la región después de más de 30 años, siendo una noticia destacada en el ámbito de la conservación de especies en peligro de extinción.

Newenche, nacido en libertad en la Reserva Huilo Huilo (Chile), se encontraba siendo monitoreado mediante un collar con tecnología GPS y VHF, lo que permitió su seguimiento en tiempo real y la toma de decisiones de manejo con base en criterios técnicos. La presencia de este huemul en áreas urbanas no es un hecho aislado, ya que los huemules, en su desplazamiento natural, pueden acercarse a las zonas pobladas en busca de alimento o como parte de sus patrones migratorios. En estos casos, la prioridad es evitar que el animal se habitúe a la presencia humana y garantizar su seguridad.

El ingreso de Newenche a la ciudad activó de inmediato un operativo coordinado entre diversas instituciones, con el objetivo de trasladar al huemul a un entorno más adecuado para su supervivencia, lejos de los riesgos asociados al entorno urbano. En el operativo participaron el Parque Nacional Lanín, Guardafaunas de la Provincia del Neuquén, CEAN, Policía del Neuquén, Reserva Huilo Huilo, Fundación Rewilding Argentina, Dirección Nacional de Conservación APN, y la Dirección Patagonia Norte APN.

El trabajo conjunto entre estas entidades permitió llevar a cabo una traslocación exitosa de Newenche hacia un predio dentro del Parque Nacional Lanín, un área que garantiza condiciones naturales propicias para su recuperación y seguridad. La intervención se realizó bajo los más altos estándares de cuidado para preservar la salud del huemul, minimizando el estrés y los riesgos durante el proceso.

La traslocación de Newenche es un logro significativo para la conservación de la especie, cuyo hábitat natural disminuyó considerablemente en las últimas décadas. El huemul es una especie en peligro de extinción, y su presencia en la región es una señal positiva de los esfuerzos de conservación que se están llevando a cabo en el sur de la Patagonia.

El Proyecto Huemul del Parque Nacional Lanín es uno de los principales esfuerzos para la protección de esta especie, el cual se basa en un trabajo interinstitucional y en un enfoque técnico y científico para abordar los desafíos de conservación de la fauna silvestre.

Este éxito no habría sido posible sin la colaboración de la comunidad local, en especial de los vecinos de San Martín de los Andes, quienes demostraron un alto grado de respeto y compromiso durante el proceso de traslocación. La comunidad desempeñó un papel crucial al colaborar con las autoridades y al mantenerse alerta ante la presencia de Newenche en la zona urbana.