El reconocido chef argentino Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece desde el viernes con pronóstico reservado, luego de sufrir una grave descompensación durante una excursión al volcán Lanín.

Según pudo reconstruir este medio, el episodio ocurrió la semana pasada mientras Petersen participaba de una actividad de montaña debidamente registrada ante el Parque Nacional Lanín. Durante el ascenso, el guía advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas, por lo que dio aviso inmediato a un guardaparque y se activó un operativo de rescate.

El chef fue descendido de la montaña, sedado y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes. Allí, los médicos constataron que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que provoca un ritmo irregular y acelerado del corazón. Tras ser estabilizado, se resolvió su derivación al Hospital Ramón Carrillo para una atención de mayor complejidad.

Desde su ingreso, el estado de salud de Petersen es delicado. Permanece con asistencia respiratoria mecánica, ventilado, hemodinámicamente inestable, bajo tratamiento con vasoactivos, con arritmia persistente y un cuadro de falla multiorgánica, según indicaron fuentes vinculadas a su atención médica.

En las últimas horas trascendió de manera extraoficial que estudios toxicológicos habrían arrojado resultados positivos, aunque esta información no fue confirmada por fuentes médicas ni por el entorno familiar. Lo cierto es que la falta de mejoría clínica impidió su traslado a Buenos Aires, donde se evaluaba su derivación a una clínica de mayor complejidad.

Familiares directos, incluida su esposa, se encuentran en San Martín de los Andes acompañándolo. Cabe recordar que Petersen, de 55 años, se había casado recientemente, el 18 de abril, en una ceremonia íntima realizada en San Isidro. Días antes, el chef había manifestado públicamente su felicidad por este nuevo capítulo en su vida personal.

Mientras continúa internado en estado crítico, crece la preocupación en el ámbito gastronómico y entre sus seguidores, a la espera de un parte médico oficial que permita conocer la evolución del reconocido cocinero