Fruta del día, directo al centro

La capital neuquina será escenario de una nueva edición de la feria de frutos rojos, una propuesta que vuelve a poner en primer plano la producción local con frutillas, frambuesas y moras recién cosechadas, vendidas sin intermediarios y a precios promocionales. La actividad se realizará este jueves 18 de diciembre, en el cruce de Avenida Argentina e Independencia, frente al Banco Provincia del Neuquén.

La feria funcionará de 14 a 18 horas, o hasta agotar stock, y contará con la participación de 15 productores que ofrecerán la cosecha del día, garantizando frescura y calidad.

Precios que invitan a llenar la heladera

Uno de los grandes atractivos de la jornada será el esquema de precios, pensado para facilitar el acceso a fruta fresca en un contexto de alta demanda estacional. Las frutillas, protagonistas indiscutidas, se podrán comprar tanto por kilo como en cajas familiares.

Frutillas de primera calidad

Caja de 3 kilos: $15.000

Por kilo: $6.000

Frutillas de segunda calidad

Caja de 3 kilos: $12.000

Por kilo: $4.000

Frambuesas y moras frescas

1 kilo: $15.000

250 gramos: $4.500

200 gramos: $4.000

150 gramos: $3.500

Los pagos se podrán realizar en efectivo y mediante Mercado Pago, para facilitar la compra a todos los vecinos.

Del productor al consumidor, sin escalas

La feria forma parte de una estrategia que busca acercar alimentos frescos y seguros a precios accesibles, fortaleciendo al mismo tiempo a los pequeños productores de la región. La fruta que se ofrece es cosechada el mismo día y llega directamente desde la chacra al puesto de venta, reduciendo costos y garantizando calidad.

La iniciativa es impulsada de manera articulada por el Centro PyME-ADENEU, la Subsecretaría de Producción, dependientes del Ministerio de Economía, Producción e Industria, junto al INTA, en un esquema que combina acompañamiento técnico, capacitación y apoyo financiero a los chacareros.

Producción local que se siente y se comparte

Más allá de los precios, la feria se consolida como un espacio de encuentro entre productores y consumidores, donde se valora el trabajo local y se promueve una alimentación más cercana y consciente. En plena temporada de frutos rojos, la propuesta se presenta como una oportunidad para aprovechar promociones, apoyar a la producción neuquina y llevar a casa fruta fresca, de calidad y con identidad regional.

Una invitación simple: pasar, mirar, probar y volver con la bolsa llena.