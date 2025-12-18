Una persecución que destapó algo más grande

Una persecución policial en Rincón de los Sauces terminó con el decomiso de cinco toneladas de carne ilegal, valuada en más de 40 millones de pesos, la detención de tres personas el secuestro de dos vehículos. El operativo se activó este miércoles a la noche, sobre la Ruta Provincial 6. Según la Policía, los rodados habrían cruzado desde Mendoza por el Puente Pata Mora, y luego de protagonizar lo que pudo resultar en un choque contra otro vehículo, el personal policial detectó al camión que circulaba acompañado por otro vehículo, algo que también encendió las alertas.

El operativo incluyó una persecución, que terminó con los dos rodados secuestrados, personas detenidas y el hallazgo de un arma de fuego en el interior de uno de los vehículos. Un dato clave, es que ambos conductores son parientes, y el menor, que manejaba la camioneta, es de Neuquén.

Fuga, cerco y secuestros

El camión fue localizado sobre la Ruta Provincial 6 y, al advertir la presencia policial, intentó escapar. La persecución terminó dentro de la localidad, donde ambos rodados fueron interceptados. Además del camión, se secuestró una Toyota Hilux que cumplía funciones de apoyo y que también transportaba carne fuera de norma.

Los ocupantes fueron demorados por resistencia a la autoridad y puestos a disposición de la Justicia.

“No venía con guía ni habilitación”

Durante la inspección, los efectivos confirmaron que la mercadería no cumplía ninguna exigencia sanitaria: no había guías, ni habilitación de transporte, ni intervención de organismos nacionales. La carne era trasladada en condiciones totalmente irregulares.

El jefe de la Comisaría 35, Rodrigo Bastías, fue contundente al describir la situación en diálogo con la AM550:

“El camión tiene caja de refrigeración, pero no en las condiciones que establece CIPPA, no pasaron por Senasa para habilitar el transporte, no venía con la guía, y la carne estaba amontonada y tirada en la caja”, detalló.

La carga tenía como destino Rincón de los Sauces y provenía de Mendoza, con ingreso por el puente Pata Mora.

Un arma y antecedentes preocupantes

El procedimiento sumó un dato que agravó aún más la situación: dentro del camión se halló un arma de fuego, que ahora es materia de investigación judicial.

“Encontramos un arma de fuego y se va a requisar todo el vehículo para descartar otros elementos fuera de la legalidad”, señaló Bastías.

Además, se constató que el mismo camión ya había sido secuestrado anteriormente por hechos similares, lo que refuerza la hipótesis de un circuito ilegal reiterado.

Mercadería destruida

Por orden de los organismos de control y en conjunto con el municipio, la carne fue retirada del circuito comercial y destruida durante la mañana de este jueves, para evitar cualquier posibilidad de consumo.

La intervención se realizó con personal de CIPPA y autoridades locales, debido al riesgo que representaba para la salud pública.

Un freno a tiempo, en el peor momento

El operativo evitó que toneladas de carne sin ningún control llegaran a las mesas neuquinas en uno de los momentos de mayor consumo del año. El caso dejó expuesta una práctica ilegal que no solo obliga a extremar controles a las autoridades, sino que pone en peligro directo a la población.

Esta vez fue interceptada a tiempo. El mensaje quedó claro.