Un hombre fue encontrado responsable de ser el líder de una banda que comercializaba drogas desde una vivienda, en el barrio Cuenca XV de Neuquén, en el primer e histórico juicio que se llevó adelante desde que las causas por microtráfico de estupefacientes pasaron al dominio de la jurisdicción provincial, por ley sancionada y reglamentada el año pasado.

El proceso culminó con la decisión de un tribunal por los jueces Juan Pablo Encina, Juan Manuel Kees y Luciano Hermosilla. Resultó en la declaración de responsabilidad para David Caleb Arriagada, por ser el líder de una banda de comercialización de estupefacientes, que tenía como punto de venta, una vivienda ubicada sobre la calle Crucero General Belgrano, en el sector Peumayén del barrio Cuenca XV, de la capital neuquina.

Otros dos miembros de la organización, Leandro Poblete y Héctor Tarifeño, a partir de acuerdos de responsabilidad, ya habían sido condenados a tres años de prisión condicional, como partícipes secundarios en la misma causa.

De acuerdo con la información oficial de la Justicia neuquina, "audios y mensajes telefónicos, geolocalización de celulares, los movimientos de billeteras virtuales, imágenes capturadas por la policía, elementos incautados en allanamientos y el testimonio de compradores que declararon como testigos, fueron las principales evidencias para que el tribunal, más allá de toda duda razonable, declarara que el imputado es quien estaba al frente de las operaciones y quien administraba tanto el dinero como las sustancias que se comercializaban".



Así, los jueces declararon al imputado responsable, por el delito de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada, en calidad de autor. Ahora resta saber la pena que deberá cumplir, cuestión que se determinará en una próxima audiencia.

Hace un año, fue aprobada y puesta en vigencia en Neuquén la Ley 3.488, que dispone que la justicia provincial puede intervenir directamente en casos de microtráfico o narcomenudeo. Este lunes, se ha concretado la primera condena decidida por un tribunal.