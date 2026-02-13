En la jornada del viernes 13 de febrero, el dólar oficial abrió en Banco Nación con un precio de $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. Este valor marca la referencia para las operaciones cambiarias formales en el mercado local.

Por su parte, el mercado informal y financiero mostró las siguientes cotizaciones: el dólar blue se ubicó en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta. El dólar MEP, utilizado para operaciones bursátiles dentro del país, alcanzó un precio de $1.413,20 para la compra y $1.421,3 para la venta.

En tanto, el dólar Contado Con Liquidación (CCL), que permite transferir divisas al exterior a través del mercado financiero, operó con valores de $1.462,20 para la compra y $1.464,9 para la venta. El dólar tarjeta, que contempla el impuesto PAIS y percepciones, tuvo una cotización de $1.839,5 para la venta.

En otros ámbitos de la economía, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió recientemente el monto necesario para que una familia no sea considerada pobre durante el mes de enero, un dato clave para el análisis social y económico del país.

Desde el sector financiero internacional, la entidad JP Morgan destacó que las reformas propuestas por el economista Javier Milei podrían acelerar el regreso de Argentina al estatus de Mercado Emergente y atraer inversiones por aproximadamente US$ 2.300 millones. Además, presentaron un listado de las empresas argentinas que se beneficiarían con este cambio.

Dólar oficial y paralelo: cotización y novedades económicas del 13/2

En el plano de la opinión económica local, Juan Carlos de Pablo hizo un llamado al Gobierno para que priorice la comprensión y resolución de la tasa de inflación, señalándola como un problema central para la economía nacional.

Finalmente, en materia energética, YPF, Eni y XRG firmaron un acuerdo clave para avanzar en el proyecto Argentina LNG. Según fuentes oficiales, este convenio representa un paso fundamental hacia la decisión final de inversión, prevista para la segunda mitad de 2026.