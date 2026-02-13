Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, una fecha que rinde homenaje a uno de los medios más influyentes y duraderos en la historia de la comunicación. Esta conmemoración fue establecida en 2012 por la Unesco en reconocimiento a la primera transmisión de Radio de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el 13 de febrero de 1946.

La radio ha sido fundamental para difundir información, educar y conectar comunidades a lo largo del último siglo. Su importancia radica en su accesibilidad y capacidad para llegar a millones de personas, incluso en contextos difíciles como conflictos bélicos o cambios políticos.

A lo largo de su historia, la radio se convirtió en un medio clave para el entretenimiento y la comunicación masiva. En la actualidad, a pesar de la competencia con plataformas digitales y redes sociales, la radio ha sabido reinventarse. La incorporación de transmisiones en línea, pódcasts y la interacción en tiempo real con las audiencias han permitido que mantenga su esencia y relevancia.

En Argentina, la radio posee un lugar especial en la cultura nacional, con una fuerte tradición en el periodismo, la música y las transmisiones deportivas. Las narraciones de fútbol, programas emblemáticos y voces reconocidas forman parte de la identidad cultural del país.

Este medio ha logrado adaptarse a los nuevos formatos como el streaming y los podcasts, demostrando que, aunque cambian las tecnologías, la radio sigue siendo un espacio dinámico, accesible y cercano para sus oyentes. Por eso, cada 13 de febrero se celebra no solo un medio de comunicación, sino una forma única de informar y acompañar a la sociedad.