La Administración de Parques Nacionales (APN) informó que, debido a la ola de calor pronosticada en la región patagónica, se reforzaron las medidas de prevención y cuidado en los parques nacionales Los Alerces, Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín. Las disposiciones están dirigidas tanto a turistas como a residentes y buscan evitar incendios forestales, proteger a las personas y preservar el ambiente natural.

Prevención de incendios forestales

Desde el organismo nacional recordaron que el riesgo de incendios aumenta de forma significativa durante episodios de altas temperaturas y sequedad ambiental.

Prohibición total de hacer fuego

Está absolutamente prohibido hacer fuego en todo el territorio de los parques.

El uso de fuego solo está permitido en campings organizados y habilitados , bajo supervisión de sus administradores.

En playas, senderos, zonas de montaña y sectores no habilitados, el uso de fuego está totalmente prohibido.

Conductas de riesgo a evitar

No arrojar colillas de cigarrillos, fósforos ni elementos encendidos en el suelo.

No utilizar herramientas que generen chispas en zonas con vegetación seca.

Quienes vivan cerca de bosques o en áreas rurales deben mantener los alrededores de sus viviendas libres de pastizales secos y residuos inflamables.

Recomendaciones generales ante la ola de calor

La APN difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas.

Cuidado de la salud

Llevar siempre abundante agua potable y beber con frecuencia, incluso sin sed.

Usar gorro, ropa clara y liviana , y protector solar .

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11 y las 17 horas .

Buscar sombra y realizar actividades físicas de baja intensidad.

Atención a síntomas de golpe de calor

Se recomienda estar atentos a signos como mareos, dolor de cabeza, náuseas, confusión o cansancio extremo. Ante estos síntomas, se debe suspender la actividad, hidratarse y buscar asistencia médica.

Ingreso a ríos, lagos y espejos de agua

En zonas lacustres y ríos de montaña, las autoridades pidieron extremar precauciones.

Ingresar al agua de forma gradual , para evitar cambios bruscos de temperatura.

Evitar zambullidas en sectores no habilitados o desconocidos.

No ingresar al agua bajo los efectos del alcohol ni luego de una exposición prolongada al sol.

Qué hacer ante una emergencia

Ante la detección de humo, fuego o cualquier situación de riesgo, se solicita comunicarse de inmediato con los teléfonos de emergencia de Parques Nacionales, los municipios o los bomberos de cada localidad.