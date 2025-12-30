¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Alerta en la Patagonia

La ola de calor obliga a extremar cuidados: qué recomendaciones dieron de Parques Nacionales

Ante las altas temperaturas previstas para los próximos días, la Administración de Parques Nacionales emitió recomendaciones y restricciones para visitantes y residentes en los parques Los Alerces, Puelo, Nahuel Huapi y Lanín.

Por Nicolás Alvarez

Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 17:03
La Administración de Parques Nacionales (APN) informó que, debido a la ola de calor pronosticada en la región patagónica, se reforzaron las medidas de prevención y cuidado en los parques nacionales Los Alerces, Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín. Las disposiciones están dirigidas tanto a turistas como a residentes y buscan evitar incendios forestales, proteger a las personas y preservar el ambiente natural.

Prevención de incendios forestales

Desde el organismo nacional recordaron que el riesgo de incendios aumenta de forma significativa durante episodios de altas temperaturas y sequedad ambiental.

Prohibición total de hacer fuego

  • Está absolutamente prohibido hacer fuego en todo el territorio de los parques.

  • El uso de fuego solo está permitido en campings organizados y habilitados, bajo supervisión de sus administradores.

  • En playas, senderos, zonas de montaña y sectores no habilitados, el uso de fuego está totalmente prohibido.

Conductas de riesgo a evitar

  • No arrojar colillas de cigarrillos, fósforos ni elementos encendidos en el suelo.

  • No utilizar herramientas que generen chispas en zonas con vegetación seca.

  • Quienes vivan cerca de bosques o en áreas rurales deben mantener los alrededores de sus viviendas libres de pastizales secos y residuos inflamables.

Recomendaciones generales ante la ola de calor

La APN difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas.

Cuidado de la salud

  • Llevar siempre abundante agua potable y beber con frecuencia, incluso sin sed.

  • Usar gorro, ropa clara y liviana, y protector solar.

  • Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11 y las 17 horas.

  • Buscar sombra y realizar actividades físicas de baja intensidad.

Atención a síntomas de golpe de calor

Se recomienda estar atentos a signos como mareos, dolor de cabeza, náuseas, confusión o cansancio extremo. Ante estos síntomas, se debe suspender la actividad, hidratarse y buscar asistencia médica.

Ingreso a ríos, lagos y espejos de agua

En zonas lacustres y ríos de montaña, las autoridades pidieron extremar precauciones.

  • Ingresar al agua de forma gradual, para evitar cambios bruscos de temperatura.

  • Evitar zambullidas en sectores no habilitados o desconocidos.

  • No ingresar al agua bajo los efectos del alcohol ni luego de una exposición prolongada al sol.

Qué hacer ante una emergencia

Ante la detección de humo, fuego o cualquier situación de riesgo, se solicita comunicarse de inmediato con los teléfonos de emergencia de Parques Nacionales, los municipios o los bomberos de cada localidad.

