El presidente del Banco de la Nación Argentina, Daniel Tillard, presentó su renuncia al cargo y será reemplazado por el actual vicepresidente de la entidad, Darío Wasserman, en el marco de una serie de cambios impulsados por el Poder Ejecutivo.

La dimisión fue confirmada a través de un comunicado del Ministerio de Economía, donde se informó que Tillard comunicó su decisión al titular de la cartera, Luis Caputo. El ahora exfuncionario había asumido al frente del Banco Nación el 26 de diciembre de 2023 y era identificado como un dirigente cercano al ex jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Desde Economía precisaron que Wasserman continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante, en línea con los lineamientos económicos del Gobierno nacional. En ese sentido, destacaron que durante la gestión de Tillard el Banco Nación “volvió a desempeñar plenamente su rol como banco”, en un contexto de ordenamiento fiscal y financiero.

Según el balance oficial, se otorgaron más de 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado del 12 al 18 por ciento, entre otros indicadores que fueron valorados positivamente por la cartera económica.

El propio Tillard expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei y a Luis Caputo por la confianza depositada durante su gestión. Sin embargo, su salida se produjo en un escenario de reconfiguración política, luego de que quedara sin respaldo interno tras la salida de Francos del Gabinete.

El nuevo titular del Banco Nación, Darío Wasserman, es un dirigente de estrecha relación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero: estuvo al frente de Garantizar SGR, presidió Móvil SGR y fue titular de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas.

Además, Wasserman es esposo de la legisladora porteña Pilar Ramírez, una de las figuras más cercanas a Karina Milei, y mantiene buen vínculo con el asesor presidencial Santiago Caputo.

El cambio en el Banco Nación se produjo horas después de otras modificaciones en áreas clave del Estado, como la salida de Juan Alberto Pazo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la designación de Andrés Edgardo Vázquez, lo que refuerza la señal de reordenamiento interno en el segundo tramo de la gestión libertaria.