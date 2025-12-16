Río Grande se coronó campeón del Oficial B de la Liga de Fútbol de Neuquén. El equipo de la capital, que tiene su predio dentro de Ciudad Deportiva, coronó un gran año levantando su primera estrella y logrando el objetivo de subir a la A, objetivo planteado en principio de año.

Fue creado en 2013 como escuela de fútbol y comenzó en un complejo de canchas privadas en el barrio de Rio Grande. En el 2015, la institución se mudó al lado de Ruca Che; en 2022, llegó el predio en Ciudad Deportiva. Un andar de 12 años para el club capitalino que tuvo su premio por trabajo y seriedad.

El domingo las cosas se dieron de la mejor forma. Un punto por debajo de Añelo, quien cayó de local ante Confluencia, y con la victoria 2-0 ante Los Canales, logró el título y ascenso a primera división del fútbol neuquino.

“Fue un torneo parejo a nivel general, nos habíamos escapado tres equipos en la pelea. Añelo hizo un gran sprint en el final y nosotros dejamos puntos. Llegamos con la expectativa de hacer lo nuestro y con el oído puesto en otra cancha” sostuvo Leo Alfaro, capitán del equipo, quien visitó los estudios de AM 550. Y añadió: “Nosotros teníamos que hacer nuestros deberes, y después esperar. En el segundo tiempo entramos más calmos y pudimos sacarlo adelante".

en sus tres años en la liga, Rio logró su primer título

A lo largo de los años, el Oficial B siempre muestra finales parejas en primera división; en esta oportunidad, Río fue competitivo y siempre peleó en los puestos de arriba.

“Cuando arrancamos el torneo tuvimos ocho fechas ganando y ahí nos dimos cuenta que estábamos para algo importante. El torneo es largo y durísimo. Confiábamos en nosotros, sabíamos que íbamos a tener vaivenes, pero fuimos positivos con el sostén del grupo. Sabíamos que si no era el ascenso directo, aún teníamos la chance de la promoción”, dijo Juan Cruz Tardella, jugador clave en el medio campo.

La temporada 2024 tuvo a Río Grande cerca del ascenso. Luego de quedar primero en la tabla general, jugó la promoción contra el anteúltimo de la A, cayendo por penales ante San Lorenzo. “Nos planteamos desde el principio el ascenso. El año pasado no se nos dio por poquito en el repechaje y sabíamos que este año no se nos podía escapar”, expresó.

“Este logro fue coronar la seriedad del club, porque las inferiores salieron campeonas y compitieron, no fue solo campeón en primera, sino las bases sólidas son las inferiores”, señaló.

La joven institución viene trabajando hace años con una sólida estructura en fútbol. Además de campeón en Primera, consiguió títulos en tres categorías formativas y fue competitivo en las restantes. A ello se le suma a la estructura deportiva, actividades fuertes como el handball, vóley y fútsal.

“El club es una familia, nos sentimos muy acompañados por la gente, no solo en el fútbol sino en las otras disciplinas. Que un club nuevo haga tan bien las cosas a veces molesta, esperamos que siga creciendo porque lo merece”. Expresó Alfaro

Patricio Dalino, una de las fituras del título en el ataque del campeón

Por otro lado, Tardella resaltó el trabajo humano de quienes acompañan. “Es serio y prolijo, eso suma muchísimo que nos acompañe. Lo bueno que tiene el club es que hay gente buena y sencilla, desde el utilero (Fabián Tello) la calidez humana que nos hace sentir bien a todos", sostuvo.

En el 2026, Río Grande jugará el Oficial A de la Liga de Fútbol de Neuquén, que mostró este año dar un paso importante en su nivel de juego y equipos. También estará la Copa Provincial y la Copa Neuquén, torneos donde el equipo, que tiene su predio en Ciudad Deportiva, supo competir y estar a la altura.

