El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno busca afrontar el vencimiento de deuda de enero sin recurrir a una emisión en Wall Street y con el objetivo de reducir la dependencia del financiamiento externo. El compromiso asciende a unos US$4200 millones y debe ser abonado a los bonistas en el transcurso de las próximas tres semanas.

La definición llegó a través de un intercambio en redes sociales, donde el funcionario respondió a una consulta sobre la posibilidad de salir a buscar fondos en la Bolsa de Nueva York. Caputo fue directo al señalar que la intención oficial es evitar ese camino y avanzar hacia un esquema con menor exposición al mercado internacional. En ese mismo mensaje, aseguró que el equipo económico confía en poder cumplir con esa meta.

Aunque no brindó detalles concretos sobre la estrategia, el ministro dejó en claro que el pago está garantizado y que existen distintas herramientas disponibles para cumplir con la obligación. Entre ellas, mencionó alternativas de financiamiento que no implican la colocación de nueva deuda soberana en el exterior.

Uno de los caminos más firmes es el acceso a préstamos bancarios, una opción que, según el propio Caputo, ya fue ofrecida al país por montos que podrían alcanzar hasta US$7000 millones. En ese sentido, destacó que los acuerdos de tipo repo aseguran la posibilidad de cubrir el vencimiento de comienzos de 2026 y que, en paralelo, se analizan otras variantes para el futuro.

El ministro también puso el foco en una visión de largo plazo, al remarcar que el crecimiento sostenido de la Argentina depende de contar con un mercado de capitales local más fuerte. Para el Gobierno, la reducción del peso de Wall Street como fuente de financiamiento es parte de una estrategia más amplia que apunta a sentar bases sólidas para un proceso de crecimiento duradero, más allá de las urgencias del corto plazo.

En el plano político y legal, el margen de acción del Ejecutivo sigue condicionado, ya que una ley vigente impide emitir deuda internacional sin autorización del Congreso. Esa habilitación fue solicitada en el proyecto de Presupuesto 2026, que ya obtuvo media sanción en Diputados. Si la norma se aprueba, el Ministerio de Economía contará con vía libre para endeudarse en el exterior, aunque Caputo insiste en que no es la opción prioritaria.