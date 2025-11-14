El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue llamado a indagatoria por el fiscal federal Franco Picardi, en el marco de la causa que investiga presuntas coimas y direccionamientos de contrataciones dentro del organismo.

La decisión se adoptó luego de “reunir el grado de sospecha previsto en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación”, según indicó Picardi en un dictamen al que accedió Noticias Argentinas.

Los otros citados a indagatoria

Además de Spagnuolo, el fiscal convocó a declarar a:

Pablo Atchabahian

Miguel Ángel Calvete

Daniel María Garbellini

Eduardo Nelio González

Lorena Di Giorno

Roger Edgar Grant

Luciana Ferrari

Federico Maximiliano Santich

Guadalupe Ariana Muñoz

Patricio Gustavo Rama

Ruth Noemí Lozano

Andrés Horacio Arnaudo

Silvana Vanina Escudero

Alejandro Gastón Fuentes Acosta

Las citaciones forman parte de un capítulo ampliado de la causa que busca establecer cómo operaba el esquema de contrataciones dentro de la ANDIS.

Un esquema presuntamente estructurado

En su dictamen, Picardi sostuvo que la ANDIS “se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, de defraudación al erario nacional”.

Según la fiscalía, este sistema habría sido instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS, una herramienta diseñada para la gestión de gastos del Estado y que, en este caso, habría sido utilizada como fachada de transparencia.