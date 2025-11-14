El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue llamado a indagatoria por el fiscal federal Franco Picardi, en el marco de la causa que investiga presuntas coimas y direccionamientos de contrataciones dentro del organismo.
La decisión se adoptó luego de “reunir el grado de sospecha previsto en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación”, según indicó Picardi en un dictamen al que accedió Noticias Argentinas.
Los otros citados a indagatoria
Además de Spagnuolo, el fiscal convocó a declarar a:
-
Pablo Atchabahian
-
Miguel Ángel Calvete
-
Daniel María Garbellini
-
Eduardo Nelio González
-
Lorena Di Giorno
-
Roger Edgar Grant
-
Luciana Ferrari
-
Federico Maximiliano Santich
-
Guadalupe Ariana Muñoz
-
Patricio Gustavo Rama
-
Ruth Noemí Lozano
-
Andrés Horacio Arnaudo
-
Silvana Vanina Escudero
-
Alejandro Gastón Fuentes Acosta
Las citaciones forman parte de un capítulo ampliado de la causa que busca establecer cómo operaba el esquema de contrataciones dentro de la ANDIS.
Un esquema presuntamente estructurado
En su dictamen, Picardi sostuvo que la ANDIS “se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, de defraudación al erario nacional”.
Según la fiscalía, este sistema habría sido instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS, una herramienta diseñada para la gestión de gastos del Estado y que, en este caso, habría sido utilizada como fachada de transparencia.