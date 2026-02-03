La cita es el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de febrero en el balneario El Cóndor. Tres días de actividades que mezclan deporte, cultura, gastronomía y música en un escenario único frente al mar. La Municipalidad de Viedma confirmó que la entrada será libre y gratuita, lo que convierte a la fiesta en una oportunidad imperdible para disfrutar en familia o con amigos.

El viernes, desde las 9 y hasta las 20, el paseo deportivo será sede del torneo de Beach Handball. A las 17, la acción continuará con el concurso de Fútbol Tenis en parejas mixtas.

El sábado, la jornada arranca a las 10 con el concurso de campamentos en los campings habilitados, y a las 15 será el turno de los castillos y esculturas de arena en el parador deportivo. Allí mismo, desde las 9 y hasta las 20, se jugará el torneo de Beach Vóley, seguido por el torneo de Tejo familiar a las 17. La tarde se completa con juegos y clases de baile para toda la familia desde las 18:30.

El domingo, el cierre deportivo será con actividades familiares y mini atletismo desde las 16, incluyendo carreras aventura y circuitos en los médanos. El plato fuerte será la competencia “El Cóndor Corre”, el 8 de febrero a las 19:30, con un recorrido costero que promete adrenalina y emoción.

Música, danza y un cierre explosivo

El escenario principal, ubicado en el predio de la Colonia de Vacaciones, tendrá una grilla diversa con artistas locales y regionales: Plan B, Barloventos, DJ Luluno, Dancing Heart Crew, Uriel Muñoz, Yadok, El Ojo del Laberinto, Matías Retamal, Brandon Rivero, Rocío Ynafly, Surpocket, La Santa Clara, Gin Tonik, Suena un Toke, Mika & Charss DJ’s, Fuegas, Wicked Rock, Las Voces de Mi Bandera y Nadia y la Diferencia.

El cierre será el domingo 8 con la presentación estelar de La Bersuit, que promete un verdadero estallido musical frente al mar.

La fiesta contará con 60 artesanos, 24 productores, ocho cerveceros y 12 stands gastronómicos, ofreciendo una amplia variedad de sabores y productos regionales. Además, artistas plásticos como Lucila Ailín Martínez, Mariana Parra y Fabio Vega realizarán exposiciones e intervenciones en vivo, sumando propuestas culturales al espacio público.