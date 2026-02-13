Alexis González, de 28 años, fue detenido tras un allanamiento en González Catán, partido de La Matanza, en el marco de una causa por robo agravado. Se ocultó dentro de un freezer y guardó elementos de interés en una silla de ruedas.

Robo agravado en González Catán

Dos jóvenes fueron imputados en una causa por robo agravado en el partido bonaerense de La Matanza. El hecho ocurrió el pasado 2 de febrero en la localidad de González Catán, en la intersección de las calles Joaquín del Pino y Rosas.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los acusados fueron identificados como Cristian Maidana, de 23 años, y Alexis González, de 28.

Detención en el lugar del hecho

El episodio se inició cuando efectivos policiales observaron a un hombre que forcejeaba con una mujer en la vía pública. El sospechoso huyó y abordó una motocicleta conducida por otro joven.

Tras una maniobra fallida del conductor, ambos fueron interceptados por los uniformados. Maidana fue aprehendido en el lugar y se le incautaron dos teléfonos celulares. La víctima reconoció uno de los dispositivos como propio.

El detenido fue trasladado y presentado a primera hora en sede judicial.

Allanamiento y hallazgo en el freezer

En el marco de la investigación, la policía realizó un allanamiento para detener al segundo imputado. Al ingresar al domicilio, una mujer intentó impedir el procedimiento y manifestó que en el interior se encontraba su hijo con discapacidad en una silla de ruedas.

Pruebas ocultas y signos de hipotermia

Al inspeccionar el inmueble, los agentes constataron que en la silla de ruedas había elementos de interés para la causa.

Minutos después, Alexis González fue encontrado dentro de un freezer, con signos de hipotermia. Fue asistido por personal médico y posteriormente quedó a disposición de la Justicia.

Antecedentes y situación judicial

De acuerdo con fuentes policiales, González contaba con antecedentes penales: una causa por abuso sexual en 2017, otra por robo en 2020 y una denuncia por violencia familiar en 2021, entre otras actuaciones.

Actualmente se encuentra imputado en la causa por robo agravado junto a Maidana.