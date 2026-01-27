En la provincia de Santa Fe, un hombre de 32 años fue sentenciado a 15 años de prisión tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de cinco niñas pertenecientes a su entorno familiar.

El condenado, Milton David Sotelo, cometió los ataques entre 2018 y 2023 en dos domicilios ubicados en el barrio Las Rosetas, dentro del departamento General Obligado.

El proceso judicial se llevó a cabo mediante un juicio abreviado, donde se estableció que Sotelo perpetró los delitos en un contexto de convivencia y vínculo cercano con las víctimas.

El acusado admitió su responsabilidad en los hechos, lo que llevó a la jueza Norma Senn a declararlo penalmente responsable de múltiples delitos, entre ellos abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual simple y agravados por la convivencia preexistente y su rol como encargado de la guarda de las menores.

Una de las víctimas decidió denunciar los hechos ante personal de la Municipalidad de Avellaneda, lo que permitió iniciar la investigación y culminó con la detención del agresor.