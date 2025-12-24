Los salarios mostraron una leve mejora frente a la inflación, pero el alivio en los bolsillos sigue siendo limitado. Según un análisis de la Fundación Libertad y Progreso, el poder adquisitivo atraviesa un escenario de “empate técnico”, con ingresos que avanzan casi al mismo ritmo que los precios y una recuperación que todavía no termina de consolidarse.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, el Índice de Salarios aumentó 2,5% en octubre, mientras que la inflación del mismo mes fue del 2,2%. Si bien la diferencia es positiva, los especialistas advierten que se trata de una mejora ajustada y que el escenario sigue siendo frágil.

Desde la fundación explicaron que la evolución de los próximos meses será clave, ya que en noviembre la inflación volvió a ubicarse en torno al 2,5%. “Habrá que ver si los salarios logran sostener un ritmo que supere al de los precios”, señalaron desde el equipo económico.

El economista jefe de la entidad, Iván Cachanosky, destacó que la recuperación salarial fue rápida en los últimos meses, pero aclaró que aún no alcanza el nivel máximo previo al deterioro económico. “El salario mejoró, pero quedó apenas por debajo del último techo registrado desde el cambio de gobierno”, analizó.

De cara a 2026, el panorama podría mostrar señales más claras de mejora si se confirma una desaceleración sostenida de la inflación. Según las proyecciones del informe, una baja gradual de los precios hacia niveles cercanos al 1% mensual permitiría que los salarios, especialmente del sector privado, se acerquen a los valores anteriores a la crisis.

El informe también puso el foco en el empleo. El trabajo informal continúa creciendo, mientras que el empleo registrado en el sector privado muestra signos de estancamiento. En ese contexto, desde la fundación consideran que avanzar con reformas laborales y un escenario sin tensiones electorales podría favorecer la formalización y fortalecer la recuperación de los ingresos.

“Cuanto más profundas sean las reformas y mayor la estabilidad macroeconómica, mejor será el resultado para los salarios”, concluyó Cachanosky.