Durante las celebraciones de Navidad, las estaciones de servicio de todo el país funcionarán con un régimen especial de atención, que incluye cierres nocturnos y guardias mínimas para emergencias. La medida responde a acuerdos laborales del sector y busca garantizar el descanso de los trabajadores sin descuidar los servicios esenciales.

Las estaciones de servicio de todo el país ya definieron su esquema de funcionamiento para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Tal como ocurre desde hace décadas, los días 24 y 31 de diciembre no habrá expendio de combustibles entre las 22 y las 6 del día siguiente.

Desde la Federación de Entidades de Combustibles informaron que, como cada año, durante el horario de cierre nocturno se mantendrán guardias mínimas destinadas exclusivamente a la atención de ambulancias, patrulleros y unidades de bomberos. Para el resto del público, se recomendó planificar la carga de combustible con anticipación, especialmente durante la tarde del 24 y del 31, a fin de evitar demoras, filas y congestión en las estaciones de servicio.

