El Gobierno decidió prorrogar la emergencia energética y avanzar con un cambio de fondo en el esquema de importación de gas natural licuado (GNL), con el objetivo de que el sector privado tome un rol central en la compra y venta del combustible durante los meses de mayor demanda. La medida quedó oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y extiende la emergencia hasta fines de 2027.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la decisión responde a que todavía no están finalizadas las obras de infraestructura necesarias para transportar todo el gas disponible desde las cuencas productoras hacia los principales centros de consumo, especialmente el Área Metropolitana de Buenos Aires y la región del Litoral. Por ese motivo, durante el invierno sigue siendo necesario complementar el abastecimiento local con gas importado.

Con este nuevo marco, Energía Argentina (Enarsa) dejará de importar y comercializar GNL, una tarea que pasará a estar en manos de operadores privados. La Secretaría de Energía convocará a una licitación para que las empresas interesadas presenten propuestas y compitan por el acceso a la capacidad de regasificación disponible en la terminal de Escobar, un punto clave del sistema.

Desde el Gobierno señalaron que hasta ahora el Estado compraba gas a precios internacionales elevados y lo vendía en el mercado interno a valores mucho más bajos, cubriendo la diferencia con subsidios. El nuevo esquema busca eliminar esa intermediación estatal y trasladar la responsabilidad comercial y operativa a los privados, con reglas definidas y previsibilidad para el sector.

El plan oficial establece que la empresa que resulte adjudicada deberá importar el GNL, regasificarlo e inyectarlo al sistema para abastecer tanto a distribuidoras como a generadores eléctricos. La Secretaría de Energía fijará las condiciones del proceso y los criterios operativos, y aclaró que si la licitación no arroja resultados satisfactorios, Enarsa podrá intervenir de manera transitoria para evitar faltantes.

Para evitar abusos o distorsiones en un contexto donde la terminal de regasificación es única, el Gobierno también definió un precio máximo para el gas regasificado durante el próximo invierno. Ese valor tomará como referencia un indicador internacional y sumará un adicional para cubrir los costos logísticos, como el transporte, la regasificación y el traslado por gasoducto hasta el punto de entrega.

Desde Energía remarcaron que el objetivo es asegurar el abastecimiento en los momentos críticos, ordenar la formación de precios a través de la competencia y avanzar hacia un mercado más transparente, donde el Estado deje de actuar como operador directo y se concentre en establecer reglas claras y ejercer control.