Una ola gigante generó momentos de pánico y caos en la Costa Atlántica y dejó como saldo un hombre muerto y al menos 35 personas heridas, además de otro paciente internado tras sufrir un infarto. El episodio ocurrió este lunes por la tarde en Santa Clara del Mar, cuando decenas de turistas disfrutaban de la playa.

Según confirmaron desde Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, la víctima fatal era un hombre joven que fue arrastrado por el agua y golpeó contra las rocas, lo que le provocó lesiones mortales. El hecho se produjo alrededor de las 16.15, en un momento en el que había mucha gente en la orilla y dentro del mar.

Testigos relataron que el mar se retiró repentinamente durante algunos minutos y luego avanzó con una fuerza inusual. La ola se llevó sombrillas, reposeras, bolsos y personas, generando escenas de desesperación. Los guardavidas trabajaron contra reloj para sacar a la gente del agua y asistir a los heridos, mientras se activaban los protocolos de emergencia.

Desde Defensa Civil explicaron que se trató de un fenómeno conocido como “meteotsunami” u “olas vagabundas”, un evento poco frecuente y difícil de anticipar. Las autoridades remarcaron que no se espera una repetición inmediata, aunque reconocieron el carácter imprevisible de este tipo de episodios.

La magnitud de lo ocurrido obligó a evacuar de manera preventiva todas las playas de la zona, mientras los equipos de emergencia recorrían hospitales y centros de salud para relevar la situación de los afectados. La mayoría de los heridos sufrió lesiones leves, aunque un hombre debió ser internado tras padecer un infarto.

Guardavidas que participaron del operativo describieron la situación como impactante, con miles de personas en el agua y en la costa al momento del fenómeno. Coincidieron en que el episodio tomó a todos por sorpresa, especialmente en una localidad caracterizada por su mar calmo.

Por el momento, las autoridades continúan monitoreando la situación en la Costa Atlántica y no descartan reforzar las medidas de seguridad, mientras se analizan las condiciones meteorológicas que derivaron en el trágico episodio.