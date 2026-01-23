Según el último Índice de Salarios publicado por el INDEC, en noviembre de 2025 los ingresos de los trabajadores registraron un aumento promedio del 1,8% mensual. En el mismo período, la inflación alcanzó el 2,5%, lo que implicó una nueva caída del poder adquisitivo en términos mensuales.

El informe confirma que la recuperación del ingreso real continúa siendo frágil y que los aumentos salariales se mantienen varios escalones por debajo del ritmo de suba de los precios.

Subas diferenciadas por sector

El crecimiento mensual de los salarios estuvo impulsado por incrementos dispares entre los distintos segmentos del mercado laboral:

Sector privado registrado: +2,1%

Sector público: +1,2%

Sector privado no registrado: +1,7%

Estas variaciones explican el promedio general del 1,8% informado por el organismo estadístico nacional.

A nivel interanual, los sueldos superan a los precios

En la medición interanual, el índice de salarios mostró un incremento del 40,3%, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período fue del 31,4%. Esto implica que, en el balance de los últimos doce meses, los ingresos todavía se ubicaron por encima del aumento del costo de vida.

No obstante, los datos mensuales reflejan que esa ventaja se achica y que la evolución futura dependerá de la desaceleración de los precios y de las próximas negociaciones salariales.

Claves para entender el impacto en el bolsillo