Claudia Beatriz Epulef, de 38 años, fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por su responsabilidad en la comercialización de estupefacientes en el barrio Nehuen Che de Cutral Co. La condena fue dictada este miércoles por una jueza de garantías, tras un acuerdo alcanzado entre la defensa y la fiscalía, que incluyó la unificación de tres legajos de investigación por delitos relacionados con el narcotráfico.

Durante la audiencia, el asistente letrado de la fiscalía, Rodrigo Blanco, presentó detalles sobre la investigación que permitió acreditar que Epulef operaba un kiosco narco en su vivienda, donde vendía cocaína y marihuana a múltiples consumidores. La mujer fue capturada en reiteradas ocasiones con drogas fraccionadas para la venta y otros elementos vinculados al narcomenudeo, en un operativo que se extendió desde marzo hasta octubre de este año.

Los hechos fueron probados a través de tareas de vigilancia, allanamientos y secuestros realizados por la policía. Entre las pruebas encontradas en su domicilio se hallaron balanzas de precisión, teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones de ventas, dinero en efectivo y, por supuesto, las sustancias ilegales. Además, el análisis de cámaras de seguridad y el testimonio de vecinos ayudaron a documentar decenas de transacciones de droga en el lugar.

En total, la investigación reveló al menos 165 operaciones de venta de estupefacientes realizadas por Epulef entre marzo y octubre de 2025. La mujer fue imputada por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en carácter de autora, por tres hechos ocurridos en concurso real.

En el acuerdo, la jueza Alina Macedo Font también validó la imposición de una multa de 45 unidades fijas, equivalente a $4.680.000, y dispuso el decomiso de los bienes secuestrados, así como la destrucción de las sustancias confiscadas. Además, la magistrada autorizó que la condenada comience a cumplir su pena de prisión el 5 de enero de 2026, debido a razones familiares y la disponibilidad de cupo en las unidades de detención.

Los tres hechos acreditados

La condena se basa en tres hechos ocurridos a lo largo de este año: