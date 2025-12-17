Frente a las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, los vecinos se preguntan hasta qué hora abrirán los comercios en caso de necesitar compras de último momento o algún producto de urgencia.

Desde el Centro de Empleados del Comercio de Neuquén, anunciaron cómo trabajarán este año los locales de distintas ciudades, para que los vecinos puedan saber hasta qué hora realizar sus compras y organizarse con tiempo.

Se recuerda que el 25 y el 1 son feriados nacionales inamovibles, por lo cual estos días la mayoría de los comercios y shoppings estarán cerrados, a menos que el empleador defina trabajar por lo cual deberá pagarle extra a los empleados.

Los cierres de los comercios en cada zona dependen de las ordenanzas vigentes y el acuerdo entre las partes. A partir de esto detallaron que:

El 24 de diciembre las grandes superficies cerrarán a las 14. En Neuquén, Plottier, Centenario y Cutral Co las pequeñas y medianas empresas cerrarán a las 16. En Rincón de los Sauces a las 13.

Por otro lado, el 31 de diciembre, las grande superficies abren hasta las 12. En Neuquén, Plottier y Centenario las pequeñas y medianas empresas trabajarán hasta las 14. En Cutral Co y Rincón de los Sauces abrirán hasta las 13.

Desde la Cámara piden responsabilidad y solidaridad con los empleados, ya que todos tienen festejos y organizaciones pendientes, por lo cual esperan salir de sus trabajos a tiempo para llegar a sus hogares y festejar con sus allegados.

Solicitan organizar las compras con tiempo para que todos puedan celebrar a tiempo y en familia, además de que esto colabora a que haya menos congestión de personas y más rapidez en los centros de compras.