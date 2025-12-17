Este domingo 21, los comercios del bajo neuquino extenderán su horario de atención con el objetivo de facilitar las compras navideñas y reactivar las ventas en un contexto económico desafiante. La medida, que responde a las necesidades de los consumidores y busca apoyar al sector comercial, permitirá a los clientes acceder a los locales desde las 16:30 hasta las 21.

El anuncio fue realizado por los comerciantes de emblemáticas zonas de la ciudad como el Paseo del Sol, así como los establecimientos situados a lo largo de las arterias Perito Moreno, avenida Olascoaga, Mitre y Sarmiento. Estas zonas, conocidas por concentrar una gran cantidad de negocios, estarán abiertas para aquellos que aún no pudieron completar sus compras navideñas.

Desde la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), destacaron que la medida tiene como objetivo incentivar el consumo en un año marcado por dificultades económicas. En este sentido, el presidente de ACIPAN, reconoció que el contexto comercial ha sido complejo para el sector, por lo que buscarán ofrecer más alternativas para los consumidores en vísperas de las fiestas.

Además, dejaron abierta la posibilidad de que los comercios del Alto de la ciudad se sumen a esta iniciativa, lo que permitiría una mayor cobertura y opciones para los compradores.

Según el último informe del Observatorio Económico de ACIPAN, la actividad comercial durante los primeros días de diciembre mostró una caída significativa en las ventas.

El 68 por ciento de los comerciantes encuestados reportaron una disminución en la cantidad de unidades vendidas en comparación con el mismo período del año pasado, lo que representa una baja del 6,5 por ciento.

A pesar de las dificultades, los comercios del bajo neuquino esperan que este domingo, con la apertura especial, se logre aliviar la situación y brindar a los consumidores la oportunidad de realizar sus compras de última hora antes de las festividades de fin de año.