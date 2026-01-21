El presidente Javier Milei evalúa sumar a Mendoza como próxima parada del llamado “Tour de la Gratitud”, la gira con la que recorre el interior del país y que combina agenda política, armado territorial y actos de fuerte contenido simbólico. La visita estaría prevista para mediados de febrero, en una provincia considerada estratégica por el oficialismo y que tendrá elecciones municipales el 22 de ese mes.

La posible llegada del mandatario se enmarca en la decisión de realizar al menos dos recorridas provinciales por mes durante esta etapa de gestión. Tras iniciar el año con actividades en Córdoba y Buenos Aires, en La Libertad Avanza avanzan con el diseño de un nuevo desembarco en Mendoza, donde el espacio libertario selló una alianza electoral con el gobernador Alfredo Cornejo y el PRO para competir en seis departamentos que renovarán sus Concejos Deliberantes.

El cronograma que se analiza contempla una visita entre el 17 y el 19 de febrero, en la antesala de los comicios locales. La elección del territorio no es casual: además del peso político de la provincia, en San Rafael se desarrolla un proceso vinculado a la autonomía municipal, lo que suma tensión e interés al escenario electoral. Cornejo es, además, uno de los gobernadores con mejor vínculo con la Casa Rosada, con múltiples encuentros en el marco de negociaciones políticas y legislativas.

De concretarse, el viaje se dará tres meses después de la última recorrida de Milei por la capital mendocina, realizada antes de las elecciones legislativas nacionales, donde La Libertad Avanza logró imponerse en gran parte del país y obtuvo cuatro bancas de diputados por Mendoza. Ese antecedente refuerza la intención del oficialismo de volver a mostrarse en la provincia en un momento clave del calendario político.

En paralelo, la mesa nacional del partido también analiza nuevas paradas para la gira, con Entre Ríos y Jujuy como posibles destinos. En el primer caso, el buen vínculo con el gobernador Rogelio Frigerio y los resultados electorales favorables impulsan la opción. En Jujuy, en cambio, el escenario es más complejo: allí el oficialismo nacional apunta a construir una alternativa propia, en un distrito que aún no fue visitado por el Presidente.

El “Tour de la Gratitud” nació como una forma de agradecer el respaldo electoral, pero con el correr de los meses se transformó en una herramienta central para consolidar alianzas, fortalecer armados locales y proyectar el camino hacia 2027. En esa lógica, las recorridas del Presidente, y también de Karina Milei y las autoridades partidarias cuando la agenda lo impide, buscan sostener presencia territorial y marcar el rumbo político del oficialismo a largo plazo.