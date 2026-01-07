El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció una recompensa de $50 millones para quien aporte información certera que permita identificar a los responsables del incendio en Puerto Patriada.

En una conferencia de prensa brindada en la mañana de este miércoles, el mandatario confirmó que la principal hipótesis apunta a que el siniestro fue intencional. Destacó que la información que solicitan puede ser brindada ante la Policía o la Fiscalía, y será tratada de manera confidencial.

Torres afirmó que la investigación avanza con intervención de la Policía Federal, peritos especializados y el Ministerio Público Fiscal. Según los primeros datos, habría pruebas que confirman el uso de acelerantes en el inicio del fuego. Los trabajos también avanzan en el esclarecimiento de una serie de amenazas recibidas por brigadistas y bomberos voluntarios.

Según lo declarado por el fiscal Carlos Diaz Mayer, se identificó preliminarmente el sitio de inicio del fuego, y ahora buscan determinar las causas exactas y los responsables. Las pericias apuntan a la intencionalidad, tal como sucedió en otros focos registrados en noviembre y diciembre.

Diego Santilli, ministro del Interior, destacó que la situación es de gravedad absoluta, y exigió ir a fondo en la búsqueda de "estos criminales". También manifestó su repudio a quienes destruyen el medio ambiente, la historia y las familias, por el grave riesgo que supone para la temporada turística con una ocupación proyectada de 90-100%.

Cómo son los trabajos en el tercer día de combate contra las llamas

En la zona de Puerto Patriada, en jurisdicción de El Hoyo, están participando 300 personas en todas las tareas. Se trata de combatientes y equipos de apoyo, además de maquinaria pesada, unidades móviles y seis medios aéreos.

Torres anticipó que durante este miércoles se va a sumar el avión hidrante de mayor porte que hay disponible en Argentina. Se trata del Boeing 737 FireLiner, una aeronave operada por Coulson Aviation que puede descargar más de 15.000 litros de retardante por vuelo, y cuenta con tecnología de precisión para atacar grandes frentes de fuego.

También resaltaron que aquellas familias de las viviendas alcanzadas por el fuego ya fueron reubicadas. Además, desde el Ministerio de Desarrollo Humano van a recibir acompañamiento al igual que los productores afectados.