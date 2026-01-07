La idea de Buenos Aires como un destino económico para los turistas de la región parece ser algo del pasado. Un análisis comparativo realizado por Rafael Zattar, un analista, en su cuenta de X eviencia el fuerte deterioro del poder de compra del real en Argentina, comparando entre 2022 y 2026.

De acuerdo con su comparación, la histórica brecha de precios medida en dólares y reales prácticamente desapareció. La inflación acumulada superó ampliamente a la devaluación del peso y modificó el escenario. “El real acabó”, resumió Zattar al describir el fenómeno.

El contraste es contundente: en 2022, un almuerzo para dos personas con bife de chorizo y vino costaba R$ 59. En la actualidad, una cena familiar sin bebidas alcohólicas alcanza los R$ 430.

El relevamiento muestra subas significativas en moneda brasileña para consumos habituales en la Ciudad de Buenos Aires. Un almuerzo ejecutivo en un bodegón, con menú sencillo, tiene un valor de $73.000, lo que equivale a unos R$ 300.

En zonas de mayor poder adquisitivo, como Palermo o Recoleta, el menú del día promedia $23.126 por persona. En tanto, el bife de chorizo se ubica entre $41.600 y $63.900 en parrillas reconocidas.

En este nuevo contexto cambiario, la ventaja que ofrecían el “dólar blue” o el llamado “real blue” se fue diluyendo. Mientras que en 2022 el tipo de cambio paralelo permitía comer por menos de la mitad del valor oficial, en 2026 la paridad teórica se aproxima a los 100 puntos. Hoy, la Argentina resulta apenas un 9% más barata que Brasil, cuando hace un año la diferencia era del 28%.