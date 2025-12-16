Un hombre fue declarado penalmente responsable por abusar sexualmente de una nena de su entorno familiar. Por el terrible caso, que ocurrió entre 2017 y 2023 en esta ciudad, la fiscalía pidió una pena de 10 años de prisión efectiva.

La pena se definió durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial. Para fundamentarla, se explicó que los abusos se produjeron de manera reiterada y que el acusado se aprovechó de la convivencia con la menor y de los momentos en los que quedaba a su cuidado. También remarcaron la escasa edad de la pequeña algo que incrementó su vulnerabilidad) y el daño causado. Todos ellos agravantes del caso.

El tribunal dio por probados distintos hechos de abuso sexual, algunos de ellos con acceso carnal, todos agravados por el vínculo y la convivencia previa. Como único atenuante se tuvo en cuenta que el acusado no contaba con antecedentes penales.

La opinión de la defensora

En el acto también intervino la defensora de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, quien acompañó el pedido de pena y solicitó que se mantengan las medidas de protección para resguardar a la víctima y a su familia.

En ese marco, se resolvió extender por seis meses más la prohibición de acercamiento del acusado a la niña y a su domicilio, además de impedir cualquier tipo de contacto.