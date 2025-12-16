En el marco de una causa judicial por robo, iniciada a principios de diciembre, personal de la Dirección Delitos de Neuquén, a través del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, llevó adelante un trabajo investigativo que permitió esclarecer el hecho y avanzar en la causa.

La investigación se originó a partir de una denuncia por el robo de diversos elementos que se encontraban en el interior de una camioneta estacionada en la vía pública.

A partir de allí, efectivos de la División Robos y Hurtos comenzaron con tareas de análisis y seguimiento, logrando identificar el vehículo utilizado por los presuntos autores.

Luego se solicitaron diligencias judiciales que derivaron en la realización de allanamientos simultáneos en distintos sectores de Neuquén Capital, los cuales fueron autorizados por la Justicia y concretados hace algunos días.

Como resultado de los procedimientos, se procedió al secuestro de dos automóviles, un arma de fuego calibre 9 mm con municiones, proyectiles de distintos calibres, dispositivos electrónicos y prendas de vestir de interés para la causa.

Además, durante los allanamientos fueron demorados dos hombres, uno de ellos con antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad.

Siguiendo con la investigación se realizó la requisa de uno de los vehículos secuestrados, donde se incautaron nuevos elementos relevantes, entre ellos telefonía celular y un equipo inhibidor, que podría haber sido utilizado para la comisión del hecho.

Destacaron que los elementos incautados quedaron a disposición de la justicia.