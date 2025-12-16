Neuquén sigue viviendo su "Capital Navideña" con propuestas para toda la familia tanto culturales como gastronómicas y deportivas. Para celebrar las fiestas de fin de año, la ciudad dio inicio a la Semana de la Gastronomía Navideña “Sabores de Navidad".

Se trata de una iniciativa que cuenta con la participación de 12 restaurantes de la ciudad. Durante estos días, los locales ofrecerán menús especiales con descuentos y promociones.

La propuesta fue presentada por el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, quien además anunció que habrá un evento de cierre de Capital Navideña, en conjunto con Neuquén Emprende, Confluencia de Sabores y la Asociación Hotelera Gastronómica.

Cayol también informó que durante el fin de semana se sumarán descuentos en hotelería para los turistas y una variada agenda de actividades en el Parque Jaime de Nevares, entre ellas la Corrida Kids, la Misa Criolla, el tradicional pesebre viviente y se subirán al escenario grandes artistas.

Las personas interesadas pueden encontrar más información sobre los restaurantes participantes en la cuenta de Instagram de Turismo Neuquén Capital. En cada uno de los adheridos se indica desde qué fecha hasta qué fecha rigen los descuentos.

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Neuquén, Joaquín García González, expresó su satisfacción por la iniciativa y resaltó el trabajo conjunto con la Municipalidad.

“Estamos contentos porque es una nueva actividad para Neuquén. Agradecemos que haya propuestas que atraigan nuevos visitantes y pongan en valor la gastronomía neuquina”, señaló.

Además, remarcó que la propuesta se enmarca dentro de las acciones de la línea Confluencia y destacó que este tipo de eventos permite promover la ciudad, fortalecer el sector gastronómico y generar oportunidades para la hotelería, con propuestas y descuentos que acompañan el cierre del año.