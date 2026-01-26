¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

SIGUE LA INVESTIGACIÓN

Caso Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de uno de los acusados

El acusado habría enviado mensajes intimidatorios a un joven que reclamaba justicia en redes sociales.

Por Redacción

Lunes, 26 de enero de 2026 a las 20:32
La causa por el crimen de Jeremías Monzón sumó un nuevo episodio de gravedad. Este lunes fue detenido el hermano de uno de los adolescentes imputados por el asesinato, acusado de haber amenazado a un joven que reclamaba justicia a través de las redes sociales.

La denuncia fue presentada por un chico de 21 años, quien se acercó el viernes pasado a la Comisaría 14 de San José del Rincón luego de recibir mensajes intimidatorios tras publicar una historia en Instagram pidiendo justicia por el brutal crimen de Jeremías. Según relató ante la Policía, las amenazas comenzaron poco después de su posteo y fueron directas y violentas.

Entre los mensajes recibidos, el denunciante detalló frases como “¿Querés que te rompa la cabeza?”, “dejá de subir giladas porque ya te busco”, *“te re c a balazos”**, “quiero hablar una cosita con vos” y “nos vemos en un ratito”. De acuerdo a la investigación, el joven identificó como autor de esas amenazas al hermano del adolescente de 14 años acusado por el homicidio.

El fiscal Eric Fernández había solicitado días atrás la detención del sospechoso, pero en un primer momento la Policía no logró localizarlo en su domicilio y se libró un pedido de captura. Finalmente, este lunes el acusado se presentó de manera voluntaria acompañado por un abogado particular y quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento quedó en manos de la fiscal de turno, Rosana Peresín, del Ministerio Público de la Acusación. Por el momento, no se difundieron datos personales del detenido, quien fue imputado por el delito de amenazas.

