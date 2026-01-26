La diputada nacional por La Neuquinidad, Karina Maureira, pasó por los estudios de Verano de Primera y dejó definiciones políticas de peso sobre el presente legislativo, la defensa de los intereses neuquinos en el Congreso, la reforma laboral, la ley de coparticipación, ficha limpia y su compromiso con los sectores más vulnerables, especialmente las personas con discapacidad.

“Defender a Neuquén en el recinto es lo más lindo que hay, porque lo hacemos con fundamento”, afirmó Maureira, al explicar el sentido de su tarea parlamentaria. “Neuquén es ejemplo en muchas cosas y eso es lo que tenemos que llevar al Gobierno nacional”, subrayó.

Maureira confirmó que, tras un enero con menor actividad, el Congreso retomará el ritmo con las sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero hasta el 27, y anticipó un año cargado de debates. “Seguimos trabajando desde la provincia y viajando a Buenos Aires para ver qué es lo que pasa en el Congreso”, explicó.

En ese contexto, remarcó la importancia del trabajo coordinado con el gobierno provincial: “Es fundamental trabajar en conjunto, afianzados con el gobernador y todos los ministerios, para llevar a Neuquén a lo más alto”, señaló, y destacó leyes impulsadas desde la provincia como Ficha Limpia y el Código Procesal Adversarial, que buscan proyectarse a nivel nacional.

“Potenciar a Neuquén hoy es clave, y lo hacemos con orgullo, tanto desde el Senado como desde Diputados”, afirmó.

Coparticipación y recursos: “Seamos equitativos”

Uno de los ejes más sensibles fue la ley de coparticipación, a la que definió como un debate “enquistado” desde hace años. “No se trata de que Neuquén reciba más en detrimento de otras provincias, sino de ser equitativos”, sostuvo.

Maureira puso el foco en el rol estratégico de la provincia: “Neuquén hoy no es una provincia más. Es la provincia en términos de recursos energéticos, y eso tiene que reflejarse en la discusión nacional”, enfatizó.

Reforma laboral: tranquilidad y advertencias

Sobre la reforma laboral, Maureira buscó llevar tranquilidad a la población y a los trabajadores neuquinos. “Veo a la gente muy alterada con este tema”, admitió, aunque consideró que el debate recién comienza y que habrá cambios en comisión. “No tiene por qué modificarse lo que ya funciona en Neuquén. Tenemos más de una decena de convenios laborales vigentes que no se van a tocar”, aclaró.

Sin embargo, marcó reparos sobre algunas herramientas como el banco de horas: “No es una mala herramienta, pero no puede ser obligatoria. Hay actividades donde directamente no se puede aplicar”, ejemplificó.

Periodismo, estatuto y libertad de expresión

En un tramo especialmente sensible, Maureira expresó su preocupación por una eventual derogación de la Ley 12.908, el estatuto del periodista. “Es un estatuto viejísimo, sí, pero no podemos derogarlo sin nada a cambio”, advirtió. La reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei busca derogar el Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1946, que pretende eliminar la estabilidad, indemnizaciones especiales y regulaciones de jornada, generando preocupación por la precarización y la libertad de prensa.

“Si se deroga, ¿con qué nos quedamos? Esto está directamente ligado a la libertad de expresión y no podemos permitir que se avance de un plumazo”, sostuvo, y asumió el compromiso de pedir que el tema sea tratado con profundidad.

Discapacidad: “No es una variable de ajuste”

Otro de los momentos más contundentes de la entrevista fue cuando habló de discapacidad, un área con la que tiene un vínculo personal y político de larga data. “No tenemos una ley integral. Si no hay justicia de por medio o recursos, las familias quedan completamente desamparadas”, afirmó.

Recordó que rechazó ajustes en ese sector y fue tajante: “La discapacidad y la educación no son variables de ajuste, de ninguna manera”.

Maureira adelantó que sus proyectos apuntan a la inclusión laboral y al acompañamiento de personas con discapacidad que quedan sin el sostén familiar. “Es un trabajo enorme, lleva tiempo, pero creo que lo vamos a lograr”, aseguró.

Política, empatía y transformación

La diputada también reflexionó sobre el clima político y la necesidad de un cambio de paradigma: “La gente está cansada del político. Yo no vine a sumarme a la política de antes”, dijo. En ese sentido, valoró el liderazgo del gobernador Rolando Figueroa y sostuvo: “Si no viera generosidad, entrega y ganas reales de cambiar las cosas, no me hubiera metido nunca en esto”.

“Las transformaciones no son de un día para el otro. Cuestan, llevan tiempo y requieren que no dejemos solos a quienes se cargan esa mochila”, agregó.

Medir el éxito con la gente

Finalmente, Maureira dejó una definición que resume su mirada política: “El éxito siempre te lo da la gente. Yo me mido con el acompañamiento de la gente, no con encuestas ni techos políticos”, afirmó.

Y cerró con una idea que atraviesa toda su gestión: “No quiero ser un personaje político. Quiero ser la mejor herramienta posible para la población, desde el lugar que me toque ocupar”.

Mirá la entrevista completa a Karina Maureira: