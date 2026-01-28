El reconocido empresario ítalo argentino Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, denunció dumping luego de que su empresa perdiera una licitación para proveer de caños de acero al gasoducto Vaca Muerta a manos de la compañía india Welspun. Se trata de una obra que conectará la formación no convencional de la región norpatagónica de nuestro país con la costa del territorio de Río Negro.

El dumping refiere a una práctica comercial basada en una competencia desleal donde una empresa determinada exporta productos a un precio menor a su valor normal, lo que deriva en que otros competidores sean desplazados a la hora de buscar ganar una licitación.

De acuerdo a la información que trascendió, desde el entorno de Rocca buscarán denunciar a la compañía de origen indio ya que, de acuerdo a lo informado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la oferta de la empresa asiática fue 40% inferior a la de Techint.



Luego de que se conociera esta noticia, el presidente Javier Milei apuntó contra Paolo Rocca: “Desenmascarando operadores. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los tubitos caros”.

De esa manera, Milei defendió el accionar del grupo Welspun al ofrecer un costo menor de la materia primera para llevar a cabo la construcción del gasoducto, algo que va en sintonía con la política que pregona el Presidente de “libre competencia económica”.

El proyecto es para la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).



