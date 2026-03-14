Desde las 21 en el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibe a Banfield por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El Canalla llega como escolta de Belgrano en la zona B, a quien puede alcanzar en el caso de sumar de a tres ante un golpeado rival que viene de caer como local.

Luego del clásico con triunfo, Central cedió terreno en su visita a Argentinos Juniors donde igualó en cero. En la actualidad, el elenco de Jorge Almirón está cuarto con 15 puntos producto de 4 triunfos, tres empates y dos derrotas.

El dato positivo en la previa para el Canalla es la vuelta de Ángel Di María, quien no estuvo en el Diego Armando Maradona por problemas en el aductor izquierdo. El campeón del mundo será una de las variantes disponibles en el banco de suplentes..

Por el otro lado, Banfield llega de una dura derrota como local ante Gimnasia de La Plata por 2-1. Suma en el grupo B apenas 10 unidades y se está ubicando le puesto 11 con tres triunfos, un empate y 5 derrotas.

El equipo de Pedro Troglio necesita recuperar el funcionamiento que lo llevó al triunfo ante Aldosivi hace dos jornadas, sabiendo que ya no cuenta con Agustín Auzmendi, quien se fue a San Lorenzo como refuerzo.

Vuelve Di María luego de su lesión.

Nicolás Lamolina impartirá justicia en el duelo 97 entre ambos equipos, Central ganó 36, Banfield 26 y empataron en 34 ocasiones. El “Taladro” hace cinco que no pierde ante el elenco rosarino.

Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Jaminton Campaz, Gaspar Duarte; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas; Tomás Adoryán, Neyder Moreno, David Zalazar; Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Datos del partido:

Hora: 21:00

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Germán Delfino

Estadio: Gigante de Arroyito