El presidente, Javier Milei, encabezó este miércoles el acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en una ceremonia realizada en el Museo del Holocausto, en el barrio porteño de Recoleta, junto a referentes de la comunidad judía y funcionarios de su gabinete.

Durante su discurso, el mandatario puso el foco en la importancia de la memoria como herramienta para evitar que los horrores del pasado se repitan. Advirtió que el paso del tiempo no puede ser una excusa para el olvido y sostuvo que, por el contrario, los esfuerzos por recordar deben profundizarse frente a la reaparición de discursos de odio y expresiones antisemitas en el escenario global.

Milei alertó sobre el resurgimiento de ideologías extremistas y cuestionó a sectores de la opinión pública internacional por relativizar hechos de violencia y actos de antisemitismo. En ese sentido, remarcó que la defensa de la libertad requiere organización, compromiso y unidad frente a lo que definió como nuevas formas de tiranía.

En el cierre de su intervención, el Presidente señaló que la memoria colectiva debe servir tanto para recordar el costo humano del pasado como para marcar un rumbo hacia un futuro mejor, y llamó a sostener estos valores como base de la convivencia democrática.

La presencia de Milei en el acto, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se dio en un contexto de fuerte alineamiento del Gobierno argentino con Estados Unidos e Israel, una relación que también se refleja en el plano diplomático.

En ese marco, volvió a tomar relevancia la posibilidad del traslado de la embajada argentina en Israel a Jerusalén, una iniciativa que el propio Milei mencionó en sus viajes oficiales a ese país. Desde el Ejecutivo aseguran que la medida está en análisis, aunque reconocen que no se trata de un trámite inmediato, ya que existen implicancias políticas y legales que deben resolverse.

Fuentes legislativas señalaron que, al haber sido creada por ley, cualquier modificación sobre la sede de la embajada debería pasar por el Congreso, lo que suma un paso institucional clave antes de avanzar con la decisión.

Mientras tanto, el Presidente tendría previsto volver a viajar a Israel durante este año, en un contexto de sintonía política con el gobierno de ese país. En los últimos días, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, elogió públicamente a Milei y destacó el respaldo brindado por la administración libertaria.

Del acto también participaron el vocero presidencial Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, entre otros representantes diplomáticos y de la comunidad judía.