Miércoles 28 de Enero, Neuquén, Argentina
Calendario oficial

Cuatro días para frenar: cuándo es el próximo fin de semana largo

Febrero tendrá feriado que abrirá la primera pausa extendida del calendario 2026. Además, marcará un punto clave para el turismo, las escapadas cortas y la reorganización del año laboral.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 18:01
Villa la Angostura, uno de los destinos más elegidos en Neuquén.

El calendario nacional de feriados ya tiene confirmada una de las fechas más esperadas del año: el feriado de Carnaval 2026. La celebración dará lugar al primer fin de semana largo de cuatro días, una pausa clave para el turismo interno, las escapadas cortas y el descanso en plena temporada de verano.

Cuándo es el feriado de Carnaval 2026

El Carnaval 2026 se celebrará oficialmente el lunes 16 y martes 17 de febrero, ambos días feriados inamovibles según el calendario nacional.

De esta manera, quienes no trabajen los fines de semana podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero inclusive.

Qué días son feriados y cuáles no

  • Sábado 14 y domingo 15 de febrero: no son feriados, pero en muchas localidades comienzan los festejos.

  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: feriados nacionales por Carnaval.

Por qué el Carnaval es clave en el calendario 2026

Además de su valor cultural y festivo, el Carnaval representa la primera pausa oficial extensa del año, ya que se suma al feriado del 1 de enero. Para el sector turístico, estos días suelen marcar el inicio fuerte de la temporada de escapadas cortas y viajes dentro del país.

Feriados inamovibles 2026: fechas confirmadas

Estos feriados se celebran en su fecha exacta y no se trasladan:

  • 16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval

  • 24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • 2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • 3 de abril (viernes): Viernes Santo

  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador

  • 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo

  • 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

  • 9 de julio (jueves): Día de la Independencia

  • 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María

  • 25 de diciembre (viernes): Navidad

Feriados trasladables 2026

De acuerdo con la Ley N.º 27.399, algunos feriados pueden moverse para favorecer fines de semana largos:

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

