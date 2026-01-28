El calendario nacional de feriados ya tiene confirmada una de las fechas más esperadas del año: el feriado de Carnaval 2026. La celebración dará lugar al primer fin de semana largo de cuatro días, una pausa clave para el turismo interno, las escapadas cortas y el descanso en plena temporada de verano.

Cuándo es el feriado de Carnaval 2026

El Carnaval 2026 se celebrará oficialmente el lunes 16 y martes 17 de febrero, ambos días feriados inamovibles según el calendario nacional.

De esta manera, quienes no trabajen los fines de semana podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero inclusive.

Qué días son feriados y cuáles no

Sábado 14 y domingo 15 de febrero: no son feriados, pero en muchas localidades comienzan los festejos.

Lunes 16 y martes 17 de febrero: feriados nacionales por Carnaval.

Por qué el Carnaval es clave en el calendario 2026

Además de su valor cultural y festivo, el Carnaval representa la primera pausa oficial extensa del año, ya que se suma al feriado del 1 de enero. Para el sector turístico, estos días suelen marcar el inicio fuerte de la temporada de escapadas cortas y viajes dentro del país.

Feriados inamovibles 2026: fechas confirmadas

Estos feriados se celebran en su fecha exacta y no se trasladan:

16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval

24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Día del Trabajador

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (jueves): Día de la Independencia

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (viernes): Navidad

Feriados trasladables 2026

De acuerdo con la Ley N.º 27.399, algunos feriados pueden moverse para favorecer fines de semana largos: