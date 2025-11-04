Una mujer adulta agredió a una estudiante de 14 años dentro de un aula de la Escuela Provincial 16 de Junín de Buenos Aires, en un violento ataque que dejó a la menor con varias lesiones. La madre de una alumna ingresó al establecimiento, se dirigió directamente al aula donde se encontraba la víctima y la golpeó en la cabeza, los brazos y las piernas con una cadena.

Según la denuncia presentada por la víctima, el conflicto que desencadenó la agresión comenzó el día lunes 17 de octubre, en una parada de colectivos, cuando las dos alumnas, que cursan diferentes años en la misma escuela, tuvieron un altercado verbal. Este incidente se habría prolongado y escalado, llevando a la madre de una de las jóvenes a tomar la decisión de intervenir directamente en el colegio, agrediendo físicamente a la otra estudiante en el aula.

Durante el ataque, la agresora no solo golpeó a la menor, sino que también le propinó dos fuertes cadenazos en la cabeza, lo que le provocó cortes en el cuero cabelludo. Mientras esto ocurría, la mujer amenazó a la víctima, asegurando que la golpearía todos los días a la entrada y salida del colegio y que, en caso de que el video del ataque se viralizara, iría a su casa para "matarla".

La alumna tuvo que ser asistida por personal de salud.

Según expresa la denuncia, la agresora ingresó al colegio gritando “qué problema tenés con mi hija”, y luego la golpeó en la cara. El ataque continuó y se sumó la hija de la mujer adulta, quien le acercó una cadena con la que continuó la arremetida. “Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, la amenazó.

Sólo con la llegada de una profesora, la agresora detuvo su ataque, ya que la docente intervino para rescatar a la estudiante y exigirle a la mujer que se retire del establecimiento.