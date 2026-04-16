Una olla popular fue instalada frente al departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, en el marco de una protesta encabezada por la organización Barrios de Pie. La medida se llevó adelante en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.

La concentración tuvo lugar sobre la calle Miró al 500, donde se encuentra una de las propiedades del dirigente libertario. Allí, los manifestantes expresaron su rechazo al cierre de programas sociales, en particular “Volver al Trabajo”, que -según denunciaron- impactó en casi un millón de beneficiarios. La jornada se desarrolló bajo la consigna “mientras los comedores cierran, Adorni viaja en primera”, con críticas al ajuste económico impulsado por el Gobierno nacional. En ese contexto, se cuestionó el contraste entre la situación social en los barrios y el estilo de vida de algunos funcionarios.

En paralelo, otras organizaciones como la UTEP realizaron protestas en el acceso al country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, donde el jefe de Gabinete posee otra vivienda. Allí también se replicaron los reclamos vinculados a la crisis social y laboral.

“Las cuidadoras comunitarias sostenemos la vida en nuestros barrios, pero hoy lo hacemos sin salario ni reconocimiento”, expresó la referente Norma Morales, quien además remarcó la necesidad de visibilizar el trabajo en comedores y espacios comunitarios.

Las protestas se suman a otras acciones recientes frente al domicilio del funcionario, como la realizada el 9 de abril, cuando estudiantes y docentes universitarios organizaron una olla popular y clases abiertas en reclamo por el financiamiento educativo.