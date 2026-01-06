Este miércoles 7 de enero, se cumple un año de la desaparición de Yessica Antelo, la nena de 7 años que fue vista por última vez en el río Limay, en la zona de Balsa Las Perlas. Doce meses después, el dolor sigue intacto y la búsqueda continúa marcada por la incertidumbre. En diálogo con 24/7 Canal de Noticias, su mamá, Katie, lo resume con una frase que atraviesa todo este tiempo: “Nunca vamos a bajar los brazos”.

“Este año fue muy difícil para mí y para mi familia. Un año de mucha preocupación, de incertidumbre. Y aún seguimos en la búsqueda de mi hija”, expresó la mujer, quien asegura que no podrá detenerse hasta tener una respuesta concreta. “Yo como mamá voy a seguir hasta tener una noticia certera sobre ella”, sostuvo.

La madre de Yessica fue clara al explicar qué necesita para poder cerrar, aunque sea parcialmente, esta herida abierta. “El día que me den una prueba de mi hija, que me digan que se ahogó y me entreguen una prueba, su ropa, algo concreto, recién ahí voy a descansar. Recién ahí voy a dejar de buscarla”, afirmó.

Mientras esa respuesta no llega, Katie continúa yendo al río. “Yo voy todo el tiempo. Paso, me paro un rato, miro. Voy con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Todos seguimos yendo”, contó. El Limay, el mismo lugar donde ocurrió la tragedia, se volvió un punto de encuentro entre la memoria, la fe y la espera.

La fe, los sueños y la presencia de Yessica

Katie dice sentir a su hija cerca. “Yo la veo todos los días. Incluso hace unos días la vi despierta, a mi lado. Me hablaba, me hacía preguntas”, relató. No es solo ella: su hermano y otros familiares también sueñan con Yessica. “Soñamos todos con ella”, dijo.

En su recuerdo, la imagen de su hija no quedó detenida en el tiempo. “Yo la veo más grande. La imagino con todas sus expresiones: cuando estaba alegre, triste, enojada. Siempre está conmigo”, expresó.

Esa convicción alimenta otra certeza que la madre sostiene desde el primer día. “Yo creo que mi hija no está ahogada. Voy a creer eso hasta que me entreguen una prueba. Si me dicen ‘Katy, tu hija está en tal lugar’, yo agarro y me voy de inmediato”, remarcó.

Un acto para no olvidar

Este miércoles, al cumplirse un año de la desaparición, la familia realizará un recordatorio en el lugar donde ocurrió el hecho, a las 19. Habrá una ceremonia sencilla: se encenderán velas y se descubrirá un cuadro realizado por la artista Verónica Tortosa. Katie adelantó que también proyecta la construcción de un monolito en el futuro.

A un año de aquel día, Yessica Antelo sigue desaparecida. No hay cuerpo. No hay cierre. Solo una madre que vuelve al río, que recuerda, que sueña y que repite, una y otra vez, que no va a dejar de buscar a su hija.